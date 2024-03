Studenta de la Medicină va fi înmormântată în rochie de mireasă. Anchetatorii au fost șocați de cruzimea ucigașului

Andreea, studenta de la Medicină ucisă de colegul gelos va fi condusă astăzi pe ultimul drum, în rochie de mireasă. Între timp, au apărut noi informații despre modul în care a acționat criminalul. După ce a ucis-o pe Andreea, tânărul i-a curățat trupul de sânge și i-a aranjat părul în jurul gâtului, ca să-i ascundă rănile. Zilele acestea, criminalul va ajunge la București, acolo unde va fi supus unei expertize psihiatrice, pentru a stabili dacă a avut sau nu discernământ. Anchetatorii au găsit la locul faptei și arma crimei.

Mirel, tânărul care a ucis-o cu sânge rece pe Andreea, studenta la Medicină, a povestit totul în fața anchetatorilor. Criminalul în vârstă de 23 de ani este student la Teologie și spune că avea o relație cu Andreea din octombrie. In ultima luna, însă, o simțea din ce în ce mai distantă, iar asta l-a scos din minți. Între timp, trupul neînsuflețit al tinerei a fost adus la casa părintească din Padeș.

„Din luna octombrie am o relație de iubire cu Andreea iar în ultima lună am simţit-o mai distantă. În data de 22.03.2024, în timp ce ne aflam la apartamentul părinţilor mei, am observat că Andreea tasta pe telefon şi am crezut că vorbeşte cu cineva. Am întrebat-o cu cine discută iar ea a refuzat să îmi spună cu cine se conversa. Am încercat să îi iau telefonul din mână şi ea l-a ținut strâns. Am reuşit totuşi să i-l iau și i-am spus Andreei să îmi spună codul PIN. A refuzat să mi-l dea şi mi-a spus că vrea să se despartă de mine. Atunci când am auzit asta, m-am enervat foarte tare şi m-am dus în bucătărie, de unde am luat două cuțite oarecare şi m-am întors cu ele în dormitor. Andreea m-a lovit peste o mână, iar în acel moment m-am tăiat singur cu cuțitul la față. Totodată, m-a prins de lănţişorul pe care îl aveam la gât, care s-a rupt și a căzut pe pat. Îmi amintesc că am lovit-o de 5-6 ori.”

Citește și: Studenta de la Facultatea de Medicină din Timişoara era inconştientă când a fost găsită şi prezenta urme de sânge pe corp, în urma a 27 sau 28 lovituri de cuţit în zona gâtului şi a altor trei în abdomen – Ziua de Vest

Sunt declarațiile lui Mirel, tânărul student la Teologie, care a omorât-o pe Andreea din gelozie. Chiar și anchetatorii au rămas șocați de cruzimea și sângele rece de care a dat dovadă, imediat după crimă. Anchetatorii au aflat îngroziți că individul a înjunghiat-o de 31 de ori.

