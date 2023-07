Studenți deghizați în cerșetori. Experiment social a Departamentului de Asistență Socială din UVT, în centrul Aradului

Într-o perioadă în care asistența socială din România este afectată profund de situația dramatică a îngrijirii rezidențiale a persoanelor vârstnice în ,,azilelele groazei”, studenții de la Departamentul de Asistență Socială din UVT nu și-au uitat misiunea profesiei pentru care se pregătesc la Timișoara, aceea de a înțelege și proteja persoanele marginalizate și oprimate, realizând un experiment social în centrul Aradului.

În acest sens, în săptămâna 17-23 iulie 2023, șapte studenți însoțiți de un cadru didactic s-au deplasat la Arad, unde s-au deghizat în persoane care cerșesc. Acțiunea și-a propus să analizeze în teren prin instrumente sociologice percepția comunității arădene față de cerșetori, comportamentele deviante ale acestei categorii sociale defavorizate, dar și investigarea unor situații de agresivitate stradală.

Participanții la acest experiment social au fost instruiți prin măsuri de protecție în teren, jocuri de rol și de dezvoltare a unor abilități de comunicare conflictuală.

Prin această metodă s-a urmărit obținerea de informații despre fenomenul cerșetoriei, actualizate prin studii obținute direct și nu doar din ,,spatele laptop-ului”, iar rezultatele obținute sunt prelucrate statistic și vor face obiectul unui raport de cercetare asociat cu informații relevante din literatura de specialitate.

Adăugăm mai jos un foarte scurt extras al unor mărturii de teren: ,,La început mi-a fost foarte greu să văd lumea de jos (din jos înspre sus adică, la propriu). E umilitor, degradant, autodistructiv (stima de sine poate să fie grav afectată) când vezi doar picioare, glezne, pantofi și trotuarul mai mult sau mai puțin murdar, urme de câini, mirosuri diverse. Am avut impresia că parcă nu exist pentru restul oamenilor, am ajuns un obiect care se contopește și dispare în betonul caldarâmului. Am avut un sentiment de dezumanizare, iar atitudinea comunității a fost pe de o parte de respingere, dispreț, indiferență, dar au fost și numeroși trecători care mi-au oferit compasiune cu disponibilitate de ajutor… ” – lector univ. dr. Elisabeta Zelinka.

Proiectul a fost inițiat de Departamentul de Asistență Socială din Facultatea de Sociologie și Psihologie de la Universitatea de Vest Timișoara, cu sprijinul consistent al Primăriei Municipiului Arad prin Poliția Locală și Direcția de Asistență Socială.

