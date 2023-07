Sunt bune sau nu sensurile giratorii de pe drumul spre Giroc? Aleșii județeni dezbat problema

Mai mulți consilieri județeni și președintele CJ Timiș, Alin Nica, au dezbătut, la ultimul plen, problema sensurilor giratorii provizorii, realizate pe drumul dintre Timișoara și Giroc. Efectul acestora asupra locuitorilor din zonă și asupra traficului sunt discutate de zile întregi, cu opinii pro și contra.

Marin Popescu, consilier județean, spune că în noile sensuri un TIR nu poate întoarce. Dar și că traficul e îngreunat oricum.

„Traficul este îngreunat și peste o lună și jumătate va începe anul școlar. Mergând mai departe cu predicțiile pentru viitor, descărcarea Centurii de Sud pe această zonă cu siguranță va îngreuna mult lucrurile. E adevărat că sunt probleme cu lățimea drumului numai că experții în drumuri și cei care au avizat realizarea acestor sensuri giratorii trebuiau să ne informeze că nu putem întoarce un TIR acolo în condițiile în care aceea este o zonă în plină dezvoltare în zona de construcții, așa că lucrurile se vor complica foarte mult. Cred că ar trebui să găsim soluții în perioada următoare, o vizită a specialiștilor în drumuri acolo este necesară. Paradoxal, pe un drum județean cu două benzi pe sens se merge pe un singur sens. Prima bandă este folosită de la intrarea în Timișoara până la Primăria Giroc, cealaltă bandă fiind folosită în proporție de 1-2%”, a afirmat consilierul județean Marin Popescu în ședința online a CJT.

Șeful CJ Timiș, instituția care are în administrare drumul, spune că sensurile sunt rezultatul cererilor depuse de cetățenii din zonă.

„Inițiativa a venit din partea acestor locuitori și a comunei Giroc. Sigur, ei au realizat proiectul tehnic și propunerea de amplasare și realizare a acestor sensuri giratorii inclusiv cele provizorii. Noi avem două sensuri giratorii în lucru definitive, dar până când se fac toate procedurile legale de licitație, de obținere de avize, de obținere a autorizației de construire mai durează ceva timp. Am spus, ca să rezolvăm problema mai rapid, să facem aceste sensuri giratorii provizorii. Am primit, în schimb, aceste nemulțumiri din partea celorlalți participanți la trafic, care sunt mult mai mulți, și care folosesc acest drum județean spunând că se gâtuie circulația în zona acestor sensuri giratorii. Am să merg pe teren să văd exact care este situația și am să verific cu colegii de la drumuri și de la Primăria Giroc acest aspect, iar dacă se dovedește că, din dorința de a fluidiza traficul, noi îl îngreunăm și mai mult, vom renunța la aceste chestiuni, mai ales că e o chestiune provizorie și vom aștepta până când vom face acele sensuri giratorii definitive, care vor avea două benzi pe sens, nu una singură, și în acea variantă nu vor mai fi probleme cu gâtuirea circulației. Un alt aspect: nu au ce să caute TIR-uri în acea zonă, fiind în mare parte zonă rezidențială. Putem limita tonajul pe acea porțiune de drum, dar acest lucru va trebui să fie analizat de colegii de la drumuri și comisia de circulație”, a declarat Alin Nica.

