Surprize muzicale la Winter in My Town: Fuego susține un concert de excepție în această săptămână

Sărbătorile de iarnă sunt despre magie, iar atmosfera e făurită de emoție și spectacol, dar și de fapte bune. Fuego cântă în această săptămână la Winter in My Town, iar surprizele muzicale continuă pe scena târgului de Crăciun. Vino la Iulius Town și bucură-te de atmosfera sărbătorilor de iarnă alături de cei dragi!

Joi, 29 decembrie 2022, de la ora 19:00, Fuego va susține un program complex de colinde și de cântece dragi publicului, cu multă emoție și bună dispoziție așa cum ne-a obișnuit de fiecare dată, la Winter in My Town. Serile promit să fie unele magice pentru întreaga familie, iar vineri, 30 decembrie, Dj Andaro va anima publicul începând cu ora 18.00, iar IST & Alli vor urca pe scenă de la ora 20.00.

După petrecerea de Revelion, te așteptăm la Winter in My Town cu momente pline de bucurie. Prima săptămână din noul an începe cu tineri artiști timișoreni pe scena Târgului de Crăciun, astfel, luni, 2 ianuarie 2023, de la ora 16.00, Ansamblul Folcloric „Junii Timișului”, Formația Cristian Inchescu, interpreții Carmen Ienci, Luminița Safta, Denis Hilițianu și Ansamblul de dansuri „Călin și Isabela” vor susține un spectacol memorabil.

Dacă vrei să ieși la o plimbare cu cei dragi, vino la Târgul de Crăciun Winter in My Town, care este deschis până pe 30 decembrie 2022, de la ora 16:00 până la ora 22:00. În ultima zi din 2022, târgul îi va primi pe vizitatori între orele 12:00 – 18:00. Pe 1 ianuarie 2023, noul an începe cu voie bună, la ora 16:00, şi va continua până seara, la ora 22:00. Acelaşi program, 16:00 – 22:00, va fi în perioada 2 – 6 ianuarie 2023, iar între 7 și 8 ianuarie 2023, programul va fi 12:00 – 22:00.

În Ajunul Anului Nou, magazinele sunt deschise în intervalul orar 10:00 – 18:00, iar hipermarketul Auchan de la 07:00 până la 18:00. În prima zi din noul an, Iulius Mall și hipermarketul Auchan sunt închise, însă poți să te relaxezi cu un film bun la Cinema City, care te aşteaptă în intervalul orar 13:30 – 23:00. De pe 2 ianuarie, programul revine la normal.

