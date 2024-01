Sute de investigații gratuite în Ambulatoriul Spitalului Clinic CF Timișoara. Pacienții au nevoie doar de un bilet de trimitere de la medicul de familie

Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic CF Timișoara reprezintă un centru medical de excelență, prin care oferă servicii medicale în 15 specialități care acoperă o gamă largă de investigații, de la cele de diabet zaharat și nutriție la cardiologie, ginecologie, medicină internă, chirurgie generală, urologie, ORL, ortopedie, pneumologie, dermatovenerologie, oftalmologie, neurologie, ortopedie, psihologie și psihiatrie. Un loc aparte îl constituie laboratorul de imagistică medicală.

Peste 90 la sută din consultațiile ce se pot face în cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic CF Timișoara sunt gratuite pentru pacienții care au un bilet de trimitere de la medicul de familie. Unitatea sanitară a încheiat și pentru anul 2024 un contract cu Casa Județeana de Asigurări de Sănătate Timiș.

„Am încercat să implementăm cât mai multe pachete pentru investigații gratuite pentru cei care vin pentru un consult în Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic CF Timișoara. Am reușit, anul trecut, să diversificăm și să completăm numărul și tipul de pachete medicale, să introducem cât mai multe servicii pe care le decontăm în contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. De exemplu, se pot face acum inclusiv ecografii abdominale gratuite cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist. De asemenea, am adus medici noi și am înființat un cabinet nou, cel de ortopedie. Îmi doresc ca în 2024 să continuăm dezvoltarea Ambulatoriului Integrat și să facem cunoscute serviciile pe care le oferim în cadrul acestuia, pentru a atrage cât mai mulți pacienți”, spune conf. dr. Stela Iurciuc – manager Spitalul Clinic CF Timișoara.

Cardiologie: consult și control cardiologic, electrocardiogramă, ecografie transtoracică, Holter ECG/24h, monitorizarea tensiunii arteriale 24h, cuantificarea rigidității arteriale, consiliere prevenție boli cardiovasculare.

Dermatologie: dermatoscopie, recoltare material bioptic, electrochirurgie, tratamentul chirurgical al leziunilor, electrocauterizare.

Diabet, Nutriție și Boli Metabolice: consiliere nutrițională, evaluare, diagnostic, teste de sensibilitate, indice gleznă braț, recomandări medicale, monitorizare, efectuare hemoglobina glicozilată.

Pneumologie: consult pneumologic, spirometrie, somnologie, aerosoloterapie.

Ginecologie: consult ginecologic, ecografie, teste de specialitate, monitorizare de sarcină.

Neurologie: testarea forței musculare, teste de sensibilitate, testarea memoriei, evaluarea cognitivă pentru persoanele cu demență, scala UPDRS – pentru pacienții cu Parkinson.

Oftalmologie: determinare dioptrii, fund de ochi, ecografie oculară, tomografie oculară – OCT, determinare tensiune intraoculară, perimetrie computerizată, dezobstrucții canale lacrimale, injecții intravitreene.

ORL: consulturi ORL, audiometrie, timpanometrie, videoendoscopie nazală și laringiană rigidă și flexibilă, spălaturi auriculare, cauterizări mucoasă nazală cu radiofrecvență, cauterizare în sângerări nazale.

Psihiatrie: consult de psihiatrie, consult control, eliberare referat și adeverință medicală, teste clinice (SCOR GAFS, MMSE), consiliere psihiatrică specifică și familială, psihoterapie.

Urologie: consulturi de specialitate, ecografie aparat urinar, ecografie testiculară și peniană, consultații infertilitate și tulburări de dinamică sexuală, recoltare secreție uretrală, montare sondă uretro-vezicală.

Chirurgie: consulturi chirurgicale, intervenții de mică chirurgie.

Ortopedie: consult de ortopedie, infiltrații tratamente, imobilizări, mică chirurgie ortopedică.

Medicină internă: ecografie abdominală gratuită cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist, consult de specialitate, ecografie generală

Psihologie: evaluare psihologică, consiliere psihologică, psihoterapie cognitivă comportamentală.

Radiologie: investigații gratuite de Computer Tomograf.

„Vorbim de un adevărat hub medical în care punem accent pe diversitatea specializărilor, dar și pe calitatea investigațiilor oferite. Avem un mix format din medici tineri, plini de entuziasm și dedicați misiunii de a oferi îngrijire medicală profesionistă, dar și medici cu ani mulți de experiența în spate. Practic, oferim pentru fiecare pacient un diagnostic complet și complex, personalizat, ceea ce demonstrează, încă o dată, angajamentul pe care ni l-am luat fiecare dintre noi față de comunitate, față de pacienți, atunci când am decis să devenim medici. Trebuie spus că avantajele funcționării Ambulatoriului în sistem integrat sunt multiple. Nu doar pentru că putem să ne consultăm cu colegii din alte specialități atunci când în urma investigației medicale a unui pacient suspicionăm și alte afecțiuni, dar avem posibilitatea și de a recomanda internarea într-una din secțiile spitalului, iar, după externare, controalele medicale pot fi făcute tot prin cabinetele din Ambulatoriul Spitalului Clinic CF Timișoara”, spune S.L. Vladiana Turi – medic șef Ambulatoriu Spitalul Clinc CF Timișoara.

Programările pentru un consult gratuit în Ambulatoriul Spitalului Clinic CF Timișoara se pot face, de luni până vineri, între orele 8.00 și 16.00, la telefon 0742.892.352.

Orarul cabinetelor de specialitate poate fi găsit accesând următorul link:

https://www.spitalcftm.ro/public/data_files/media/Sectii/ambulator/202309131428-orar-ambulator-2023-sept.pdf

