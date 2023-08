Tabăra din inima familiei din Banatul de Munte și Tabăra din Inima Satului – la final

În Banatul de Munte, în Protopopiatul Băile Herculane s-a desfășurat ultima tabără pentru copii și tineri, organizată prin programul eparhial de tabere, al Episcopiei Caransebeșului – Tabăra din Inima Satului, în perioada 17 -21 august.

Organizată în parohia Valea Bolvașnița, prin conlucrarea parohiei gazdă cu parohia Mehadia, cu Primăria Comunei Mehadia și cu unitățile de învățământ ale celor două localități implicate, această tabără a reunit un număr de 45 copii și tineri, cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani, proveniți din cele două parohii – Valea Bolvașnița și Mehadia.

Asemenea structurii celorlalte tabere desfășurate de-a lungul verii, de către Episcopia Caransebeșului, prin programele TDIS și TDIF, și tabăra aceasta a fost alcătuită din diverse ateliere și activități.

Acestea au avut, pe de-o parte, rolul de a livra tuturor participanților informații noi, utile pentru creșterea și dezvoltarea lor în viață, folosind metode nonformale, iar pe de altă parte de a crea un grup de prieteni, între acești copii și tineri, de a le încuraja talentele, exprimarea liberă, dar și, mai ales, de a le întări spiritul critic, o calitate din ce în ce mai rar întâlnită într-o lume a superficialității.

Desigur, toate acestea au fost încununate de participarea la momentele de rugăciune, dialogurile și dezbaterile pe teme duhovnicești, dar și participarea la Sfânta Liturghie și împărtășirea cu Sfintele Taine, care s-au aflat în centrul organizării acestei tabere.

Atelierele organizate, astfel, și în Tabăra din Inima Satului Valea Bolvașnița au fost: educație pentru viață și formare duhovnicească, dezvoltare personală, alături de comunicare și lucru în echipă, dar și ateliere de creații artistice, însoțite de cele de jocuri și seri tematice.

Tabăra aceasta s-a evidențiat prin ospitalitatea specifică zonei, prin dragostea pentru tradiții și folclor, dar și prin unirea comunității în scopul reușitei acestei tabere organizate pentru copiii și tinerii lor.

În acest sens, un moment așteptat, care a reunit foarte mulți oameni din comunitate, a fost seara folclorică ce, pe lângă latura ludică și de tradiții, a avut în centrul său și un artist local, interpret de muzică populară, Ghiță Călțun Brancu.

Un alt moment mult așteptat de către toți cei prezenți la TDIS Valea Bolvașnița a fost croaziera pe Dunăre, organizată în ultima zi a taberei, pe traseul Orșova – Capul lui Decebal și Mănăstirea Mraconia – Cazanele Mici.

Unul dintre cele mai importante momente ale taberei a fost vizita arhierească, a Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, care a fost prezent alături de copii, tineri, părinți și organizatori la festivitatea de încheiere a taberei, săvârșind o slujbă de mulțumire și premiind toți participanții și ostenitorii la această tabără.

În finalul întâlnirii cu tinerii participanți, ierarhul le-a adresat un cuvânt de învățătură, încurajându-i pe tineri să-și păstreze anii curați și să mențină în continuare această stare de fericire pe care au descoperit-o participând la Tabăra din Inima Satului și în Biserica lui Hristos, timp de 5 zile.

Proiectul educațional eparhial „Împreună pentru copiii noștri”, prin programele de tabere Tabăra din Inima Satului, respectiv Tabăra din Inima Familiei, va continua, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, până în data de 9 septembrie, cu organizarea ultimelor trei tabere din acest an, la Berliște (22-26 august), Marga (23-27 august) și Caransebeș (5-9 septembrie), estimându-se că vor fi participat, până la finalul verii, în toate cele 13 tabere, peste 600 copii și tineri din Banatul de Munte.

Tabăra din inima familiei la final

Timp de cinci zile, comunitățile parohiale „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, din Oravița, au adunat toate elementele necesare mărturiei, conform căreia, Biserica este alături mereu de copii.

În această perioadă s-au creionat povești de neuitat, pentru 30 de elevi din ciclul primar și gimnazial, în cadrul programului „Împreună pentru copiii noștri”. Oravița aflându-se la cea de-a treia ediție a proiectului „Tabăra din Inima Familiei”.

Programul taberei a fost sub acoperământul Sfintei Liturghii, marcând debutul taberei și al dimineții din ultima zi de tabără. Tot în cadrul celor cinci zile, voluntarii împreună cu participanții au fost în pelerinaj la Mănăstirea Nera. Acolo maicile au pregătit un atelier de creație pentru participanți și un dialog duhovnicesc de mare ajutor pentru toți, voluntari, părinți și copii.

Activitățile taberei au fost susținute de 17 voluntari din Oravița și din proximitatea orașului, împreună cu alți 5 tineri veniți din alte zone ale eparhiei. Totul fiind coordonat de către George Lăpădat, vicepreședintele ATOR:

„Atelierele de educație pentru viață, dezvoltare personală, creații artistice, comunicare și lucru în echipă, jocuri și seri tematice, au fost inedite și au încercat să implice pe cât de mult posibil fiecare participant. Nădejdea că s-au sădit semințe roditoare în inimile participanților TDIF Oravița este mare, iar lucrarea aceasta cu siguranța va avea continuitate”.

Oravița este un oraș special, dar oamenii îi oferă o frumusețe aparte. Bucuria pe care a oferit-o tabăra copiilor din oraș, nu poate fi măsurată în cuvinte.

Am petrecut 5 zile de poveste și am cules cu toții învățăturile pe care ni le-a oferit fiecare zi. Toți voluntarii ne-am dedicat copiilor, și nădăjduim faptul că tot ceea ce am încercat să le transmitem, și-a făcut loc în sufletul și mintea lor.

Cu siguranță cu toții așteptăm o nouă ediție TDIF Oravița, însă până atunci, oferim continuitate poveștii începute la noi în oraș, cu dragoste și din dragoste față de aproapele nostru – a explicat Lucia Roșca formator junior atelierul de Comunicare și Lucru în echipă.

