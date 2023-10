TAIFAS – festival de film și cultură balcanică, la Timișoara

TAIFAS – Festivalul de film și cultură balcanică anunță programul complet și punerea în vânzare a biletelor. Prima ediție, „Noi Începuturi” care va avea loc la cinema Victoria Timișoara propune publicului 14 dintre cele mai recente producții balcanice ale anului, în premieră absolută în România, premiate la festivaluri prestigioase din Europa.

Astfel, pe www.taifasfestival.ro, publicul este invitat să descopere selecția acestei ediții, realizată din peste 80 de filme.

Biletele pot fi achiziționate online de pe site-ul festivalului sau de pe site-ul Cinema Victoria Timișoara. De asemenea, cinefilii beneficiază de o reducere: la 7 bilete adăugate în coș, vor achita doar 5.

Cătălin Olaru, directorul artistic al festivalului TAIFAS, critic și curator de cinema, povestește despre filmele din program:

La Taifas, nu ne temem de concurența din partea cinema-ului comercial: avem supereroi la noi acasă, în Balcani. În Safe Place, Pelikan și A Cup of Coffee and New Shoes On, întâlnim 3 protagoniști tomnatici, care se bucură din plin de superputerea spleenului. Aripa rohmeritei, un fel de kriptonită cu plus, l-a atins din plin pe Umut Subaşı, regizorul lui Almost Entirely a Slight Disaster, cel mai parizian film care se petrece în Istanbul din toate timpurile. Dacă alți supereroi luptă pentru a salva lumea, Ivan din A Good Driver vrea doar să se salveze pe sine, în timp ce copiii din Carbide salvează cu vârf și îndesat umorul, în ciuda împrejurărilor neprielnice.

Unde mai pui că supereroii Taifas se bucură de abilitatea de a călători în timp. Deși s-ar zice că direcția cea mai la îndemână e înapoi, privirea înainte nu lipsește din peisaj. Lost Country și The Summer of 91 dezgroapă un timp pe care e ușor să-l uiți, dacă nu l-ai trăit pe pielea ta. Europa ne readuce într-un prezent corporatist la fel de puțin îmbucurător, în timp ce Balada și Have You Seen This Woman? furnizează o binevenită infuzie de speranță: în 2023, feminismul nu doar se discută, ci se și trăiește. În sfârșit, Embryo Larva Butterfly, Once Upon a Time in The Future: 2121 și White Plastic Sky ne propulsează într-un viitor apocaliptic, dar în același timp viu, o dovadă în plus că filmul balcanic, cu supereroi sau fără, trăiește bine-mersi.

Deschiderea oficială a festivalului Taifas are loc duminică, 5 noiembrie, de la ora 18:30, la Filarmonica Banatul Timișoara, cu un concert al lăutarului-culegător de muzici de tradiție: Simion Bogdan-Mihai și Taraful „Lăutarii de Mătase”. Experiența muzicală va fi completată de tinerii din Taraful „Crescut pe Muzică”. Biletele pentru concert sunt disponibile online pe www.iabilet.ro și în rețeaua iabilet.ro/retea.

Mai multe informații despre toate evenimentele din cadrul festivalului TAIFAS, se găsesc pe pagina de Facebook Taifas Festival sau pe site-ul www.taifasfestival.ro.

Festivalul de film și cultură balcanică care va avea loc în perioada 5-12 noiembrie 2023 este rezultatul colaborării dintre două organizații pasionate de filmul de artă și, în special, de cel balcanic – Asociația Culturală Contrasens și Bad Unicorn. Finanțatori: AFCN, Ministerul Culturii prin Centrul de Proiecte Timișoara

