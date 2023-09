Taverna Racilor, amendată cu 140.000 de lei și închisă temporar de comisarii de la Protecția Consumatorilor

Restaurantul Taverna Racilor Herastrau a fost inchis de comisarii de la Protectia Consumatorilor, dupa ce, in urma mai multor actiuni de control, au fost aplicate amenzi in valoare de 140.000 de lei. Printre neregulile gasite au fost: produse expirate, mizerie, muste. De asemenea, localul nu avea autorizatie de la Primarie. Pentru abateri repetate, unitatea ar putea fi inchisa intre sase luni si un an.

Reprezentantii Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucuresti-Ilfov au anuntat, marti, printr-un comunicat de presa, ca in perioada 1 iunie – 15 septembrie au fost facute mai multe actiuni de control la Taverna Racilor Herastrau, administrata initial de SC Nedsea SRL, iar in prezent de SC Commercial Diplomatic Club SRL.

Astfel, la prima actiune de control, din 1 iunie, comisarii CRPCR au dat amenzi in valoare de 25.000 de lei, au oprit definitiv de la comercializare 156 de kilograme de produse alimentare si au inchis temporar unitatea pana la remedierea deficientelor.

“Ulterior, a fost verificata masura dispusa de oprirea temporara a unitatii de la prestarea serviciilor si s-a constatat ca aceasta nu a fost respectata, societatea fiind sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 5.000 lei si s-a propus emiterea deciziei de inchidere a unitatii”, au precizat reprezentantii CRPCR.

In 3 iunie, comisarii Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Bucuresti-Ilfov au constatat ca deficientele au fost remediate.

Urmatorul control la aceasta unitate a avut loc in 22 iunie, cand comisarii CRPCR au dat amenzi de 75.000 de lei, au oprit definitiv de la comercializare 84 de kilograme de produse alimentare si au inchis temporar unitatea pana la remedierea deficientelor.

De asemenea, echipele de control au propus inchiderea temporara a unitatii pe o durata de la sase luni la un an pentru abateri repetate si incetarea practicilor comerciale incorecte.

In 28 iunie a fost emisa decizia numarul 259 de inchidere temporara a unitatii pe o durata de la 6 luni la 12 luni pentru SC Nedsea SRL.

Sursa citata a mentionat ca, in 24 iunie, a fost facut un alt control, iar comisarii de Protectia Consumatorilor au constatat ca la acelasi punct de lucru functiona SC Commercial Diplomatic Club SRL.

In urma controlului au fost aplicate amenzi contraventionale in valoare de 15.000 lei, au fost oprite definitiv de la comercializare 186 de kilograme de produse alimentare neconforme si au fost oprita temporar prestarea serviciilor pana la remedierea deficientelor, fiind vorba de agregate frigorifice.

Reprezentantii Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Bucuresti-Ilfov au mai anuntat ca un ultim control la aceasta unitate, administrata de SC Commercial Diplomatic Club SRL, a avut loc in 15 septembrie.

Dupa aceasta actiune au fost date amenzi in valoare de 25.000 de lei, au fost oprite de la comercializare 560 de produse alimentare neconforme. De asemenea, a fost inchisa temporar unitatea pana la remedierea deficientelor si a fost facuta propunere de inchidere temporara a unitatii pe o durata de la sase luni la un an pentru abateri repetate.

Reprezentantii CRPCR au mentionat ca vor fi transmise adrese catre Primaria Sectorului 1, Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice si Directia de Sanatate Publica.

