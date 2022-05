Tentaculele caracatiței finanțărilor nerambursabile din bani publici acordate de Centrul de Proiecte al Primăriei Timișoara

Caracatița finanțărilor nerambursabile din bani publici acordate de Centrul de Proiecte al Primăriei Timișoara are tot mai multe tentacule. Dacă ieri prezentam cum ”experții” Primăriei Timișoara și-au aprobat unul altuia proiecte culturale de zeci de mii de euro, astăzi este vorba de capul caracatiței. Nimeni alta decât Alexandra Maria Rigler, directoarea Centrului de Proiecte Timișoara. Ea este de meserie arhitect și a fost, în primăvara anului trecut, singurul candidat la concursul organizat de administrație Fritz. În prima fază, dosarul i-a fost respins, pentru că nu ar fi îndeplinit condiția referitoare la vechime, dar a făcut contestație și, ulterior, a fost admisă.

Reprezentanții primăriei o prezintau atunci pe Alexandra Rigler astfel: „Are experiență în management și producție culturală, precum și în accesarea de finanțări nerambursabile la nivel local, național și european. Complementar formării de bază în domeniul arhitecturii și urbanismului, Alexandra Rigler s-a specializat în management și antreprenoriat, fiind inițiatoare, coordonatoare și colaboratoare în numeroase proiecte din sectorul cultural și creativ”. Conform CV-ului și datelor postate de pe Linkedin, Alexandra Rigler se prezintă astfel: „Am activat în echipa Anualei și mai apoi a Bienalei Timișorene de Arhitectură Beta, a cărei coordonatoare am devenit pentru ce-a de-a treia ediție din 2020, în Consiliului Teritorial de conducere al Ordinului Arhitecților din România – Filiala Teritorială Timiș, în comitetul de experți al Premiului European pentru Spațiul Public Urban, în cadrul platformei de colaborare FOR, precum și în diverse ONG-uri (ÎN COMUNITATE, MOJAR, De-a Arhitectura, FABER.”

Și, de la această prezentare, apar primele semnale de alarmă.

Alexandra Rigler deține o parte din firma FOR WORKSPACE SRL, care îi are ca asociați pe:

– (26%) Spiridon Alexandra

– (18%) Simionescu Oana Alexandra

– (13%) Cuc Simina Silvia

– (11%) Rigler Alexandra Maria

– (10%) Sgircea Maria Adela

– (9%) Maier Alexandra Elena

– (7%) Peralta Guerrero Jose

– (5%) Bugariu Dan Ștefan

Societatea PROIECT FABER SRL îi are ca asociați pe:

– (30%) – Potra Mureșan Cristina Adriana – soția lui Mureșan Valentin

– (30%) – Mureșan Valentin – consilier personal al primarului Timișoarei Dominic Fritz și membru în Asociația Alergotura

– (20%) – Erimescu Adrian Mihail

– (10%) – ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI

– (10%) – FOR ARHITECTURA & URBANISM SRL

Beneficiarii reali ai PROIECT FABER SRL sunt:

– Bugariu Dan Ștefan – Coordonator MultipleXity și coordonator Upgrade My City

– Cuc Simina Silvia

– Iager Anesia

– Iager Tako Andreea

– Maier Alexandra Elena

– Mureșan Valentin

– Peralta Guerrero Jose

– Potra Mureșan Cristina Adriana

– Simionescu Oana Alexandra

– Tako Norbert

Aceleași nume apar printre asociații firmei FOR ARHITECTURA & URBANISM SRL:

– (20%) Bugariu Dan Stefan

– (20%) Peralta Guerrero Jose

– (20%) Maier Alexandra Elena

– (20%) Simionescu Oana Alexandra

– (20%) Cuc Simina Silvia

De asemenea, firma GROWCEANU ANGEL INVESTMENT SRL îi are ca asociați pe:

– (20%) Ticiu Radu Cătălin

– (20%) Erimescu Adrian Mihail

– (20%) Mureșan Valentin

– (20%) Bugariu Dan Stefan

– (20%) Man Teodor Ciprian

Tako Norbert și Iager Tako Andreea dețin Asociația Centrul Cultural Plai.

Toată această încrengătură de firme și asociații, care au ca numitor comun pe Alexandra Rigler, directorul Centrului de Proiecte și Valentin Mureșan, consilierul primarului Fritz, au primit în total finanțări de la Primăria Timișoara de 4.387.351,78 lei.

Fundația Culturală Jazz Banat a primit în total suma de 800.000 lei, după cum urmează:

Timișoara Jazz Festival, ediția XII, suma de 350.000 lei.

Gărâna Jazz Festival 2022, ediția XXVI, a primit anul acesta suma de 150.000 lei.

Timișoara Jazz Festival (TMJ) a primit anul trecut suma de 300.000 lei.

Asociația Smart City a primit anul acesta 150.000 de lei pentru proiectul Upgrade My City

Asociația Centrul Cultural Plai a primit suma totală de 1.197.820 lei, astfel:

Festivalul PLAI a primit în 2022: 498.000 lei

Strada fără nume a primit în 2022: 149.820 lei

Strada fără nume a primit în 2021: 150.000 lei

Festivalul PLAI a primit în 2021: 400.000 lei

Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș a primit în total 893.440 lei, astfel:

Beta 2022 – bienala timișoreană de arhitectură a primit în 2022: 494.540 lei

Colecția „Nicolae Sabin Dancu” a primit în 2021: 73.900 lei

Spații Vii – Privește Orașul a primit în 2021: 325.000 lei

Fundația Art Encounters Foundation a primit suma totală de: 1.251.691,78 lei

Art Encounters 2022 – FORmART a primit în 2022: 397.203 lei

MAP – Mentorate, Artiști, Parteneriate a primit în 2021: 134.852 lei

Bienala Art Encounters 2021 – Our Other Us a primit în 2021: 399.762 lei

Encounters – Seasons end a primit în 2021: 149.824,78 lei

Fundația Interart TRIADE a primit pentru două evenimente satelit: Encounters – Dialoguri dunărene: 20.100 lei și Encounters – Aripa secretă – 2021: 149.950 lei.

Clubul Sportiv ”Asociația Alergotura” a primit în total 194.400 lei:

AVEnturi URBane – descoperă orașul În alergare – AVE URBI a primit în 2022: 119.400 lei

PROmovarea ACTIVităților de alergare pentru iubitorii de mișcare în cadrul evenimentului Timișoara City Marathon 2021 – PROACTIV a primit în 2021: 75.000 lei.

