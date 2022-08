Termocentrala Mintia a fost cumpărată prin licitaţie publică de către grupul arab Mass Holding

Termocentrala Mintia, deţinută de Complexul Energetic Hunedoara SA, a fost cumpărată, prin licitaţie publică, de către Mass Global Energy Rom, parte a Mass Group Holding, un important producător global de energie, anunţă Prefectura Hunedoara.

Mass Group Holding Ltd. (MGH) este o companie irakiană înregistrată în Insula Cayman/Marea Britanie, cu sediul central în Amman, Iordania, înființată în 1994, dar activitățile sale sunt în principal în Irak.

MGH are un număr total de angajați de 2.500 de angajați și deține capacități energetice de peste 8.500 MW. Grupul își concentrează activitățile în generarea de energie electrică, producția de ciment și producția de fier și oțel. În generarea de energie electrică are centrale care generează 7.100 MW în modul BOO (Build, Operate & Own), din care 3.000 MW în Bagdad, 4.000 MW în nordul Irakului și 100 MW în Iordania. În ciment produce 8 milioane de tone anual, iar la fier și oțel are o capacitate de producție de 1,25 milioane de tone anual.

Licitaţia a avut loc vineri, iar tranzacţia, în valoare de 91.236.832, EURO, exclusiv TVA, este considerată una dintre cele mai importante pentru sectorul energetic românesc şi totodată una dintre cele mai mari tranzacţii din insolvenţă din ultimii ani din România.

”Având în vedere specificul activului, ministerul Energiei, în calitate de acţionar, a impus anumite condiţii investitorului cu scopul de a relansa producţia de energie în Mintia. Astfel, cumpărătorul, Mass Global Energy Rom are obligaţia ca până la 31 decembrie 2026 să finalizeze investiţia de realizare a unei capacităţi energetice noi cu o putere instalată de minimum 1.290 MWH, din care minimum 800 MWH în bandă pe gaz şi energie regenerabilă”, precizează instituţia.

„Promisiunea guvernului condus de Nicolae Ionel Ciucă a fost respectată! Ne-am îndeplinit obiectivul de a deschide sistemul hunedorean de producere a energiei şi de a păstra Mintia pe harta energetică a României” a declarat prefectul judeţului Hunedoara, Călin Petru Marian.

Potrivit investitorilor, sumele prevăzute pentru modernizarea şi dezvoltarea centralei Mintia în următorii ani se vor ridica la peste 1 miliard de euro şi vor include dezvoltarea capacităţii de producţie şi în acelaşi timp adaptarea la noile standarde europene pentru trecerea de la producţia de energie electrică din surse regenerabile.

Centrala este situată în sud-vestul Transilvaniei, pe malul râului Mureş, la 9 km distanţă de oraşul Deva. Are o putere instalată de 1285 MW în 5 grupuri energetice de 210 MW fiecare şi un grup de 235 MW, alimentate cu cazane de abur de 660 t/h, 13,72 MPa, 550 °C, fiecare bloc constituind o unitate independentă.

Centrala a fost pusă în funcţiune în 3 etape: 1969 – 1971 (etapa 4×210 MW), 1977 – grupul 5 şi 1980 – grupul 6 de câte 210 MW fiecare. Grupul 3 a fost retehnologizat în anul 2009 la 235 MW.

De la punerea în funcţiune şi pâmă la finele anului 2011, termocentrala Mintia a livrat 204 TWh din energia electrică necesară României şi a consumat 117 milioane tone de cărbune.

Centrala s-a închis complet în iulie 2021, când energeticienii au ieşit din ultimul şut. Mai mulţi angajaţi s-au adunat atunci în curtea termocentralei pentru a protesta, acuzând un asasinat energetic.

În februarie anul acesta, ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunţa că termocentrala de la Mintia nu se va vinde la fier vechi şi că a cerut administratorului judiciar ca în procedura de vânzare şi selecţie a unui investitor să solicite ca acesta să ofere garanţii ferme astfel încât pe amplasamentul de la Mintia se va construi o nouă capacitate de producere a energiei electrice, pe gaze naturale, de minim 800 MW.

