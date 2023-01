Timişoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii: colaborări între artişti internaţionali şi oameni de ştiinţă de top

“Porous Matter. Void fractions in materials, ideas and society/ Materii Poroase. Fracţii vide în materiale, idei şi societate” este o colaborare între organizaţia timişoreană META Spaţiu, centrul de excelenţă Porelab din Norvegia şi Universitatea Politehnica din Timişoara şi beneficiază de o finanţare din Granturile SEE şi norvegiene, în cadrul apelului Timişoara Capitala Europeană a Culturii 2023.

Programul pune accent pe inovare, pe colaborarea transdisciplinară şi are ca obiectiv principal crearea unui tip de interacţiune susţinută între artă, ştiinţă şi tehnologie, care pune în discuţie modul în care experimentul artistic şi cel ştiinţific pot da naştere unor noi tipuri de atitudine şi poate contribui la configurarea societăţilor viitorului – sau a viitoarele realităţi – la diverse nivele (comunicare, crearea de experienţe, iscarea unor dezbateri societale, interveni în procese ştiinţifice sau sprijini dezvoltarea personală a indivizilor).

Contribuţia colaborărilor dintre ştiinţă şi artă se poate dovedi esenţială în conturarea unei viitoare realităţi culturale pentru Timişoara 2023, pentru consolidarea sectoarelor culturale şi creative locale, dar şi pentru susţinerea dialogului interdisciplinar.

Proiectul, curatoriat şi iniţiat de Mirela Stoeac-Vlăduţi – directorul artistic al META Spaţiu, va reuni patru artişti – Maria Castellanos (Norvegia), Floriama Cândea (România), Cosmin Haiaş (România), Hilde Marie Holsen (Norvegia) şi patru oameni de ştiinţă din cele trei universităţi implicate – Florin Drăgan (UPT – România), Alex Hansen (Porelab – Norvegia), Liviu Marşavină (UPT-omânia), Marcel Moura (UiO – Norvegia), dar şi alţi cercetători şi profesori din centrele universitare din Timişoara, Oslo şi Trondheim.

Practic, artiştii şi cercetătorii lucrează împreună în laboratoarele universităţilor partenere pentru a experimenta cu ideea de materie/material poros şi cum o abordare diferită, atât artistică, dar şi ştiinţifică, poate contura un nou tip de impact asupra ecosistemelor locale şi a modului în care porozitatea este un element cheie de acces al schimbărilor sistemice. Pornind de la premisa că arta este, prin definiţie, un intermediar între idee şi public, iniţiativa va aduce în discuţie cu instrumente specifice artelor vizuale şi ştiinţei, fenomenului de change awareness şi va reuni în jurul acestui nucleu de artişti şi oameni de ştiinţă, din România şi Norvegia, preocupaţi de modul în care arta şi ştiinţa pot contura o imagine complexă a diverselor straturi ale momentului temporal pe care îl traversăm.

Colaborările au început încă de anul trecut, cu şedinţe de lucru între artişti şi oameni de ştiinţă, iar în luna septembrie 2023, în cadrul galeriei META Spaţiu, va fi inaugurată expoziţia cu lucrările rezultate. De asemenea, pe parcursul proiectului vor avea loc evenimente de tip prezentări, ateliere ştiinţifice şi artistice pentru copii şi adulţi, tururi ghidate şi conferinţe. Accesul la toate evenimentele va fi gratuit pentru public.

