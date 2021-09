Timișoara a trecut de incidența de 6 la mie. Când se închid școlile

Timișoara a ajuns la o incidență record pentru un mare oraș, în acest val patru al pandemiei: 6,58 de cazuri la mia de locuitori. Autoritățile pregătesc noi restricții. Luni este convocată o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Subprefectul județului Timiș, Ovidiu Drăgănescu, a explicat la Digi24 ce măsuri sunt de așteptat.

„Asta înseamnă că trecând de limita de 6 la mie, va trebui să impunem restricții de circulație pe timpul nopții în weekend, iar majoritatea activităților din industria HoReCa, precum și din zona culturii – festivaluri, concerte etc. – vor trebui să fie anulate în săptămânile următoare”, a anunțat subprefectul de Timiș.

Subprefectul a precizat că sunt 11 localități în județul Timiș, dintre care cea mai importantă este Timișoara, dar și celelalte orășele-satelit din jurul Timișoarei, care au în jur de 20.000 de locuitori, unde s-a atins această incidență. Ca urmare, nunțile, petrecerile, botezurile, alte întruniri cu număr mare de persoane nu vor mai putea avea loc și se vor anula. Nici măcar persoanele vaccinate nu vor primi derogare.

În schimb, cei vaccinați nu se vor supune restricțiilor de circulație pe timpul nopții, însă deocamdată, legislația nu le aduce libertatea de a organiza asemenea evenimente (nunți, petreceri, botezuri etc. ) la o incidență de peste 6 la mie, a precizat subprefectul.

La incidențe între 6 și 7,5 la mie, circulația este restricționată pentru cei nevaccinați, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, după ora 20:00. În aceleași zile, magazinele se vor închide la ora 18:00.

În privința obligativității purtării măștii în aer liber, unele măsuri deja au fost luate pe plan local. Astfel, persoanele care stau la mai puțin de 50 de metri de școli sunt obligate să poarte mască. De asemenea, pe o rază de 25 de metri în jurul tuturor locurilor aglomerate – piețe, târguri, talciocuri, unități spitalicești – masca este obligatorie.

„Dacă vedem că incidența crește – și din păcate spre sfârșitul săptămânii ne așteptăm la o incidență record la ritmul de creștere zilnică -, este posibil să le cerem timișorenilor să poarte mască și pe stradă, în zonele aglomerate”, a declarat subprefectul Ovidiu Drăgănescu.

„În privința școlilor, avem o problemă, pentru că ele se analizează doar în ziua de vineri. Vineri, incidența la Timișoara era sub 6 la mie și nu s-a intrat în scenariul de școală online și nu mai putem corecta asta până vinerea viitoare, deși probabil că mulți părinți și-ar fi dorit să-i țină acasă pe copii”, a spus subprefectul de Timiș. Până vineri, școlile rămân deschise în Timișoara, dar avem foarte multe clase care se închid din cauza înregistrării de cazuri de COVID, a menționat Ovidiu Drăgănescu.

Întrebat cum își explică această incidență mare a cazurilor, subprefectul a spus că și în valurile anterioare ale pandemiei a observat că, în general, creșterile încep dinspre vestul țării înspre est.

„Probabil că s-au făcut și foarte multe teste. Timișoara și în primăvară spunea că face multe teste. Am ajuns la această incidență probabil și din cauza faptului că nu toți s-au protejat, nu toți au respectat normele și nu am avut nicio vaccinare așa cum ne-am fi dorit în primăvară și în vară, deși noi am mers peste tot și cu echipe mobile, am așteptat să vină lumea, am deschis centre, am făcut acțiuni, chiar ne-am lipit și de acțiuni culturale uneori. Acum, am ajuns în județ la 4,87, cu 3.768 de persoane infectate, iar Timișoara la 6,58”, a arătat subprefectul.

Din păcate, previziunile pentru perioada următoare sunt și mai descurajante. „Este o estimare destul de sumbră a specialiștilor, prefer să nu o spun, dar dacă se merge tot așa, în creștere la 2-3 zile cu teste la jumătate de procent, putem ajunge la sfârșitul săptămânii la o incidență mult crescută față de ceea ce este astăzi”, a declarat Ovidiu Drăgănescu, duminică seara, la Digi24.

