Timișoara, al treilea oraș din Europa și primul din România pentru munca la distanță

Timișoara a fost numit cel mai bun oraș din România și al treilea cel mai bun oraș din Europa pentru munca la distanță, confort unui studiu derulat de Ovo Network, o platformă online de rezervări de călătorie.

OVO Network a făcut o călătorie virtuală prin Europa, descoperind cele mai bune locuri pentru profesioniștii care lucrează de la distanță și vor să descopere noi locuri pentru a face acest lucru. Compania a luat în considerare date din peste 130 de locații europene (inclusiv zone metropolitane, plaje și zone muntoase adiacente), iar ultimul studiu relevă cele mai bune orașe pentru nomazi digitali.

Studiul ia în considerare factorii cheie în alegerea locului ideal pentru muncă la distanță, respectiv factori precum viteza internetului, disponibilitatea temporară a locurilor de cazare, costul spațiilor de lucru în comun, costurile de transport și siguranța.

Fără agitația unui oraș-capitală, Timișoara oferă o gamă de facilități accesibile pentru munca la distanță, cum ar fi spații de lucru în comun și abonamentele ieftine de transport în comun. Locuitorii sunt, de asemenea, fluenți în limba engleză, așa că mutarea aici nu ar trebui să fie o problemă pentru oamenii din întreaga lume. Timișoara este, de asemenea, unul dintre cele mai sigure orașe din Europa, conform studiului.

Cracovia, Polonia, este cel mai bun oraș din Europa pentru lucrătorii de la distanță. Orașul are o viteză WiFi cu 23% mai mare decât media europeană, ceea ce înseamnă că oamenii pot rămâne conectați mai ușor, în ciuda faptului că se află la sute de kilometri distanță. Cracovia are, de asemenea, unele dintre cele mai ieftine spații de co-working din Europa, cu abonamente lunare la echivalentul a sub 85 de lire sterline pe lună, cu 71% sub prețurile medii din Marea Britanie (210 lire sterline) și cu 57% sub prețurile medii din UE (152 lire sterline).

Topul mai este completat de Viena, pe locul 2, cu scoruri bune la viteza internetului, siguranță și salarii.

Sursa: economedia.ro/

