Timișoara este viitoarea destinație culturală și de city break a Europei

Timișoara a devenit un oraș al evenimentelor și este din ce în ce mai căutat de către turiștii străini, dar și de români. De asemenea, touroperatorii locali au început să ofere programe turistice combinate Timișoara – Arad – Oradea – Caraș Severin, cu vizitarea unor obiective turistice din regiunile istorice Banat și Crișana.

În 2018, din numărul total de 353.835 de locuri de cazare, județul Timiș deținea 7.998 de locuri. Tot în același an, județul Timiș primea 261.665 de turiști români și 117.419 turiști străini.

”Cred foarte mult în potențialul turistic al Timișoarei în particular și al vestului României în general. Majoritatea touroperatorilor specializați pe incoming sunt din București și oferă în general programe pentru Valea Prahovei, Transilvania, Maramureș, Bucovina, Delta Dunării. Am o experiență mare în domeniul transportului, așa că, anul trecut m-am decis să înființez și o agenție de turism: PEJ Travel. Am început să promovez, atât pentru turiștii români, cât și pentru cei străini, Timișoara, Banatul și vestul României. Până în prezent am avut deja mai multe grupuri de turiști francezi precum și câteva delegații ale unor mari companii din Republica Populară Chineză. Sunt convins că acesta este doar începutul. Faptul că Timișoara va fi Capitala Culturală a Europei în 2021 va propulsa mult acest oraș, așa cum s-a întâmplat cu Sibiul în 2007”, declară Ovidiu Popa, președintele grupului PEJ.

PEJ Travel a fost implicat în organizarea mai multor evenimente de anvergură din Timișoara, precum Timișoara Fashion Week, conferințe în domeniul stomatologic sau congrese ale unor firme românești și internaționale. Compania asigură în mod tradițional transferuri de la și dinspre aeroportul Traian Vuia din Timișoara, dar și pentru aeroporturile din Budapesta și Belgrad, având avantajul de a deține o flotă auto mare.

Printre cele mai solicitate pachete turistice dedicate pieței internaționale și interne ale PEJ Travel se numără circuite pentru grupuri pe traseele Timișoara – Alba Iulia – Sighișoara – Mediaș sau Timișoara – Arad – Oradea. Pentru regiunea Banatului, PEJ Travel promovează, pe lângă municipiul Timișoara, atracții precum stațiunile Băile Herculane și Buziaș, Cheile Nerei, cascada Bigăr – considerată drept cea mai frumoasă cascadă din lume de către site-ul ”The World Geography”, lacul Gozna din Văliug, Parcul Național Semenic – Cheile Carașului, cel mai mare parc de mori de apă din România și din sud estul Europei de la Rudăria (satul Eftimie Murgu) sau clisura Dunării cu Orșova și Eșelnița (care fac parte din Banatul istoric și unde se află vestitul chip al lui Decebal, sculptat în stâncă).

La Berzasca, pe clisura Dunării, există un complex de bungalouri plutitoare, exact ca în destinații exotice precum Maldive sau Mauritius. Puțini știu, de asemenea, că la Buziaș, una dintre puținele stațiuni de șes de la noi, se află o rezervă mare de ape sulfuroase și de izvoare cu acid carbonic, cunoscute de pe vremea romanilor. Buziașul a fost comparat cu vestitele Karlovy Vary și Baden-Baden, fiindcă puterea de vindecare a apelor minerale de aici este la fel de mare ca a celorlalte stațiuni.

De asemenea, pe lângă faptul că cea mai mare porțiune a Dunării se află pe teritoriul României (1075 de kilometri), și cea mai mare lățime se află tot în țara noastră, anume, 5 kilometri, în zona hidrocentralei ”Porțile de Fier” si a lacului de acumulare.

”Am început să promovez multe zone date mai mult sau mai puțin uitării, precum stațiunile Băile Herculane sau Buziaș. România are un potential turistic enorm, dar ne trag înapoi infrastructura rutieră încă deficitară sau lipsa toaletelor publice pe șosele sau pe traseele turistice”, subliniază Ovidiu Popa. Acesta adaugă că ”Banatul și vestul României au început să fie redescoperite de către cetățeni americani care vin pe urmele bunicilor sau străbunicilor lor, unii dintre aceștia redescoperind chiar și casele înaintașilor”.

Potrivit consultanților PEJ Travel, Timișoara este în prezent o puternică destinație de turism de afaceri și de evenimente, însă a început să se dezvolte și ca destinație de leisure. Turiștii au început să solicite deja pachete de city break pentru Timișoara, precum și circuite ale vinului sau minicroaziere pe Dunăre. La ora actuală, PEJ Travel are turiști din Germania, Statele Unite ale Americii și Italia și intenționează să se concentreze și pe alte piețe externe. Un mare avantaj este asigurarea transferurilor de pe aeroporturile din Timișoara, Budapesta și Belgrad, PEJ Travel deținând flotă auto proprie.

