Timișul vrea 440 noi kilometri de piste. Proiectul va fi depus pentru finanțare din PNRR

Consilierii județeni timișeni au aprobat documentația și cererea de finanțare pentru un proiect care prevede realizarea unui traseu ciclistic interjudețean. Acesta este depus împreună cu Aradul, Timișul, Hunedoara și Carașul, finanțarea ar urma să se facă folosind bani din PNRR.

Traseul ales este unul interjudețean și nu a fost pe placul tuturor. Pentru a se încadra la finanțare va urma ruta Eurovelor 13, iar ulterior Via Transilvanica. Se pare că unii primari din Timiș au fost nemulțumiți că traseul nu merge prin comuna lor și merge pe la alții. Explicațiile au fost date de vicepreședintele CJ Timiș, Cristian Moș: trebuie urmate traseele Eurovelo. Probabil că dacă s-ar fi făcut voia primarilor am fi avut o pistă în zig-zag, care să ”umble” prin tot județul.

Proiectul „Cu bicicleta prin vest – traseu cicloturistic” a fost votat sub presiune, acum mai sunt doar câteva zile în care trebuie depus la Ministerul Dezvoltării pentru a primi bani din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Proiectul propune un traseu de 1837 de kilometri, iar Timișul are cea mai importantă parte, adică 440 de kilometri. Aceștia urmăresc în mare parte traseul Eurovelo 13, din acest motiv se urmează și un anumit traseu. Ulterior, pista care vine din Arad va ajunge și pe superpromovata Via Transilvanica.

„Deși par mulți kilometri, având în vedere că suntem acum la un proiect care include 3.000 de kilometri la nivel național, județul Timiș are cei mai mulți kilometri din EuroVelo din pe suprafața unui județ. După aplicare totul va fi concurențial, se va da punctaj. Noi am inclus tot EuroVelo 13, am încercat să ne atingem toate punctele de interes și ne-am unit cât am putut de mult, de la intrare în Arad înspre EuroVelo 13 și am unit cu câte localități am putut. Am primit telefoane de la unele primării că de ce n-am trecut și pe acolo. N-am putut să ne extindem prin tot județul pentru că suntem limitați oarecum de punctaj”, le-a transmis vineri, Cristian Moș, vicepreședintele CJ Timiș, în cadrul plenului online de vineri.

Discuția s-a aprins și mai mult atunci când liberalul Marius Hiticaș s-a interesat dacă traseul merge prin comuna Cenad, aflată la granița cu Ungaria, unde ar putea fi legată cu pista din țara vecină.

Nu, nu merge la Cenad, vine din Arad, a subliniat Cristian Moș. Așa e ruta, a spus acesta, intră pe la Sânpetru și continuă pe direcția Periam – Saravale – Sânnicolau Mare – Dudeștii Vechi – Beba Veche – Valcani și Comloșu Mare. Aici începe traseul EuroVelo 13, de unde merge spre spre Moravița și Jamu Mare, apoi în Caraș-Severin. Traseul revine în Timiș la Victor Vlad Delamarina, Lugoj, Margina, Bârna, Fârdea, Curtea și trece în Hunedoara.

Pentru Cenad se caută altă sursă de finanțare, pentru că dacă ar fi fost adoptată această variantă s-ar fi pierdut puncte la jurizarea proiectului

„Este o pistă dorită de timișeni și timișoreni, dar nu poate fi inclusă în această aplicație pentru că altfel pierdem punctaj. Noi trebuie să rămânem lipiți de EuroVelo13, care este stabilit la nivel european. Vom aplica și pentru legătura Timișoara-vama Cenad”, a precizat vicepreședintele CJT.

Tot vineri, și consilierii locali timișoreni au aprobat un proiect similar, pentru partea de pistă care trece prin oraș.

Comentarii

comentarii