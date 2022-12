Titu Bojin este noul președinte al PUSL Timiș: ”Va fi un frate mai mic în relația cu PSD…!”

Partitul Umanist Social Liberal Timiș are un nou șef: Titu Bojin. El a fost prezentat de eurodeputata Maria Grapini, vicepreședinta PUSL România, la sediul de pe strada Barbu Iscovescu nr. 2 Timișoara, marți 20 decembrie. De asemenea, a fost prezentat și noul președinte al PUSL Timișoara, în persoana lui Raul Ciuteanu.

Grapini a declarat: ”Domnul Titu Bojin este o persoană foarte bine pregătită din punct de vedere politic. Are foarte multă experiență în administrație, a fost președinte de partid, a fost primar, a fost președintele Consiliului Județean Timiș. Nu mi-a fost foarte ușor să îl conving să fie președintele PUSL, eu mă bucur, fiindcă politică social-liberală este de centru stânga. Este foarte asemănătoare cu politica pe care domnul Bojin a făcut-o dintotdeauna. El este un umanist nativ, un altruist, un om care a știut permanent să fie alături de oameni și să îi ajute”.

În cuvântul său, Titu Bojin a spus: ”Partidul Umanist Social Liberal Timiș va fi un frate mai mic în relația foarte bună pe care o avem cu Partidul Social Democrat. Trebuie să spunem că în Timiș și în Timișoara, îndeosebi, în zona de centru-stânga reprezentată de PSD, din punct de vedere electoral nu stăm foarte bine. Sunt convins că prin revenirea mea în politică vom încerca să facem lucrurile să meargă mult mai bine.

În 2020, am avut o tentativă de a organiza o alianță a partidelor de centru-stânga, dar nu s-a concretizat. Sunt convins că situația ar trebui să se schimbe în următoarea perioadă până la alegerile politice. Umanismul este o zonă de suflet. Eu m-am născut cu această trăsătura firească de a fi lângă oameni de a-i ajuta, de a-i sprijini, de a fi de omenie, cum se zice. Întotdeauna m-am considerat un bun administrator, nu un mare politician, și un om de acțiune pentru realitățile din jurul nostru din județul Timiș care este un județ greu.

Vreau să mai spun că eu cred că județul și Timișoara se află într-o degringoladă din punct de vedere al conducerii. La nivelul județului nu există un plan de dezvoltare real. Nu știm ce vrem, nu știm ce obiective ne propunem. Vedem aceleași bâlbâieli și la municipiul Timișoara. Se contrazic domnul Fritz cu domnul Robu cine a făcut proiectele și cine le continua. Nu avem proiecte mari. Ați văzut ce a ieșit și cu Timișoara Capitală Culturală Europeană, mai ales cu administrarea fondurilor financiare. Lucrurile trebuie să se schimbe dar în bine, în sensul bunului mers al județului Timiș. O spun cu respect îl simpatizezi pe actualul președinte. Întotdeauna eu am fost aproape de el, inclusiv când am fost președinte al Consiliul Județean Timiș și el era primar. Nu mai vorbesc de primărie că e același lucru. Fiind înainte de Crăciun le doresc ”Sărbători fericite!” domnului Alin și domnului Fritz și ”La mulți ani”.

Județul nu are nevoie de bani este unul dintre cele mai bogate din țară cu o contribuție esențială la PIB-ul național. La plecarea de la CJT, am lăsat un studiu de proiect pentru construcția stadionului și pentru sala polivalentă, iar din 2016, de când eu am plecat de conducere, de atunci ne aflăm în aceeași așteptare. Trebuie să ne apucăm de muncă. Trebuie să găsim și să alegem o oameni care au făcut ceva la viața lor și au reușit. Dacă așteptăm de la București, nu o să ne facă nimeni nimic bun. Noi trebuie să facem proiecte mari.

Eu am rămas prieten cu primarii din județul Timiș și am fost prieteni cu ei întotdeauna pe care îi salut din poziția de președinte al PUSL Timiș și le transmit Sărbători fericite. Rămân prietenul lor și sunt aproape de ei și vom colabora în continuare, indiferent dacă voi avea vreo funcție administrativă sau politică mai ales că am fost și primar 11 ani și președintele CJT 4 ani, așa că știu ce înseamnă să fii primar și să conduci un județ așa cum este Timiș. Mai amintesc că plecarea mea din PSD nu au fost voită și nici cu demisie, nici cu strigăte și zurgălăi. Eu mi-am păstrat cumpătul. Cu PSD am început activitatea politică, în 1990, și a rămas în sufletul meu în continuare. Tot ce voi face cu PUSL va fi un ajutor și pentru colegii din PSD”, a fost mesajul lui Titu Bojin, marți 20 decembrie 2022.

Despre Raul Ciuteanu, Grapini a adăugat: ”Noul președinte al PPU-sl Timișoara este Raul Ciuteanu. Un tânăr foarte bine pregătit. E un tânăr cu multă experiență și cu care lucrez din 2016. Raul are aceleși calități de care vorbeam și la Titu Bojin. Sunt convins că va reuși să realizeze multe luceuri bune”.





Comentarii

comentarii