TM2023! Maraton de evenimente la Art Encounters pentru Bienala AE 2023

Fundația Art Encounters Timișoara organizează, între 24–26 octombrie, un maraton de evenimente dedicate pregătirilor pentru cea de-a V-a ediție a Bienalei de artă contemporană, care va avea loc în perioada 19 mai–16 iulie 2023.

Găzduite la sediul din bulevardul Take Ionescu 46C (et. I), evenimentele debutează luni, 24 octombrie, de la ora 11:00, cu o întâlnire cu presa la care vor lua parte președintele fundației, Ovidiu Șandor, directoarea artistică Diana Marincu și curatorul Bienalei AE 2023, Adrian Notz. Întâlnirea are ca scop discutarea unuia din cele mai relevante proiecte de artă contemporană din România și ancorarea lui—tematică, artistică și conceptuală—în peisajul cultural al unui an 2023 de excepție.

Programul maratonului propune publicului timișorean mai multe sesiuni de lucru, în cadrul cărora sunt invitați la dialog reprezentanți ai unor spații tip artist run din Timișoara, artiști prezenți în Bienala AE 2023, precum și board-ul curatorial al Bienalei.

Moderate de Adrian Notz, discuțiile cu artiștii scenei actuale de artă au ca scop enunțarea câtorva concluzii desprinse din cercetarea curatorială derulată în vara acestui an. Artiștii invitați la maratonul de evenimente al Art Encounters vor prezenta și lucrări nou-comisionate pentru Bienala AE 2023. Participând la aceste evenimente, veți avea posibilitatea de a lua contact cu cercetarea și practicile artistice desprinse din principala temă a Bienalei de anul viitor: artă și știință!

Board-ul curatorial al Bienalei Art Encounters 2023 a debutat ca o colaborare între principalul curator, Adrian Notz, și 6 tineri curatori, scriitori și critici de artă din România și Elveția, foști participanți la ediția Școlii Curatoriale de Toamnă “New Now” din 2020. Programată miercuri după-amiază, de la ora 17:00, sesiunea de lucru a curatorilor are ca scop prezentarea evoluției conceptuale a Bienalei AE 2023, precum și alte idei specifice și obiective desprinse dintr-un eveniment de o asemenea amploare.

Evenimentele pe care Art Encounters le propune se vor desfășura în limba engleză. Puteți consulta mai jos programul detaliat al „Maratonului Art Encounters”:

Luni, 24 octombrie:

11:00 – 12:00 | Conferință de presă (transmisă live facebook) 18:00 – 18:50 | Artist run spaces: reprezentanți ai Festivalului Simultan și ai proiectului independent Lapsus (discuție moderată de Diana Marincu & Georgia Țidorescu)

18:50 – 19:10 | Pauză de cafea

19:10 – 20:00 | Artist talk cu Kata Geibl (Ungaria), moderator Adrian Notz

Marți, 25 octombrie:

18:00 – 18:50 | Artist run spaces: reprezentanți ai Nava C2 și Baraka (discuție moderată de Diana Marincu & Georgia Țidorescu)

18:50 – 19:10 | Pauză de cafea

19:10 – 20:00 | Artist talk cu Katarina Petrović (Serbia), moderator Adrian Notz

Miercuri, 26 octombrie:

17:00 – 17:50 | Board curatorial (sesiune de feedback moderată de Adrian Notz și introdusă de Diana Marincu)

18:00 – 18:50 | Artist run spaces: reprezentanți ai Balamuc și Avanpost (discuție moderată de Diana Marincu și Georgia Țidorescu)

18:50 – 19:10 | Pauză de cafea

19:10 – 20:00 | Artist talk cu Dimitar Solakov (Bulgaria), moderator Adrian Notz

“Vă așteptăm să ne fiți alături. Vă invităm să fiți parte din marea familie a Bienalei Art Encounters”, îndeamnă prganizatorii.

Evenimentele artist run spaces fac parte din proiectul Bienala Art Encounters. Cercetare, context, comunitate.

Proiectul face parte din Programul Cultural „Timișoara 2023–Capitala Europeană a Culturii” și este finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.

Evenimentele board curatorial și artist talks fac parte din proiectul Art Encounters 2023–FORmART, finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.

Comentarii

comentarii