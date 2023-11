Trupa timișoreană JazzyBIT va avea două concerte în China

Formația timișoreană JazzyBIT va susține două concerte tocmai în îndepărtata China. Teodor Pop, Mihai Moldoveanu și Szabó Csongor-Zsolt vor cânta, în 9 și 10 noiembrie, în legendarul Blue Note Jazz Club, de la Beijing și Shanghai.

“În 2019 am cântat la Blue Note New York, concert ce a marcat un highlight al carierei noastre de până acum. Suntem foarte recunoscători că reușim să cântăm la alte două cluburi de jazz din prestigioasa rețea Blue Note, prezentă doar în orașe precum New York, Tokyo, Sao Paulo, Rio de Janeiro sau Milano”, au anunțat cei de la JazzyBIT.

La începutul lunii februarie trupa timișoreană a împlinit 11 ani de existență și a lansat cu această ocazie varianta pe vinil a discului „Drive”.

JazzyBIT a lansat până acum trei albume: „Touch the Sky” (2014), „Horizon“ (2016) și „Drive”, prezentat în 2022, la Cinema Victoria.

În cei 11 ani, JazzyBIT a cântat în cadrul multor evenimente importante din țară dar și peste hotare, lista țărilor în care au susținut recitaluri fiind alcătuită din Mexic, Serbia, Quatar, Ungaria, Austria, Bulgaria, Statele Unite ale Americii, Olanda, Suedia, Anglia, Cehia, Lituania, Coreea de Sud, Italia, Franța și Bosnia.

