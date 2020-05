Turistii ar putea fi testati pentru coronavirus la intrarea in statiunile de pe litoralul romanesc

Pentru a se incerca prevenirea raspandirii coronavirusului pe litoralul romanesc este posibil ca turistii care intra in statiuni sa fie testati, dupa cum a spus, marti, George Niculescu, prefectul judetului Constanta, in urma unei intalniri pe care a avut-o cu reprezentantii patronatelor din turism.



“In urma intalnirii de astazi s-au concluzionat cateva propuneri, pe care le voi inainta mai departe ministerelor de resort, inclusiv Ministerului Sanatatii. Vorbim de o posibila testare a turistilor cand intra intr-o statiune turistica.



Sa vedem sub ce forma se poate face lucrul acesta. Vorbim de teste rapide. Se presupune ca daca un turist a intrat intr-o statiune si nu este purtator de COVID-19, practic daca acest test s-ar extinde pentru toate persoanele care intra in statiune, riscul de cotractare a virusului este foarte restrans”, a declarat prefectul Constantei, citat de Info Sud Est.



El a precizat ca aceste propuneri vor fi transmise ministerelor de resort. Mai mult, George Niculescu a transmis ca agentii economici din turism au spus ca sunt dispusi sa achizitioneze materialele necesare.



“Vom transmite cat mai repede propunerile la minister. Pentru achizitionarea testelor presupun ca va fi un efort comun. Am vazut deschidere din partea agentilor economici de a contribui pentru efectuarea acestor testari. Sunt costuri pe care ei si le asuma, tocmai pentru a putea aduce servicii de calitate si in conditii de siguranta pentru turisti. De asemenea, trebuie compensate de niste masuri fiscale, atat la nivel local, cat si la nivel central”, a mai transmis prefectul Constantei. Sursa: ziare.com

Comentarii

comentarii