Uimit de performanțele raportate de STPT un ”hater” a monitorizat un vaporaș care a plimbat un călător pe o distanță de 1,6 km

Uimit fiind de datele din raportul STPT – RATT publicate pe pagina de Facebook (link în comentarii)– “raport de utilizare de 85%”, „întârzieri cumulate de doar 2 minute” și altele poate chiar mai gogonate – dar și dezorientat de reportajele de la Digi24 și PRO TV (via ROMANIA, TE IUBESC!) care puneau proiectul într-o lumină cât se poate de bună, săptămâna asta am decis ca atunci când îmi scot cățelul la plimbare să urmăresc un vaporetto, să văd și eu minunea. Poate-s eu “hater” și sistemul chiar e foarte util concetățenilor mei.Zis și făcut. În dimineața zilei de 07 august 2019 – între 07:17 și 08:30, cu un GoPro montat de ghidonul bicicletei, l-am urmărit pe Savoya-TM pe traseul: Șura (pista de biciclete din spate, de lângă Bega) până la Podul Mihai Viteazul și înapoi până la stația de la D’Arc pe Mal. Distanțe: 3,2 km la dus, 3,5 km la întors; 6,7 km în total.Traseu în amonte – 33 de minute pentru 3,2 km – viteză medie de 5,81 km / h. • stația de la Podul Michelangelo – 0 călători coboară, 0 călători urcă• stația din Parcul Andrei Mocioni – 0 călători coboară, 0 călători urcă• stația de la Piața Badea Cârțan – 0 călători coboară, 0 călători urcă Capăt de linie și o pauză de 10 minute la stația de la Podul Mihai Viteazul – 0 călători coboară, 0 călători urcăTraseu în aval – 30 de minute pentru 3,5 km – viteză medie de 7 km / h.• stația de la Piața Badea Cârțan – 0 călători coboară, 1 călător urcă • stația din Parcul Andrei Mocioni – 0 călători coboară, 0 călători urcă• stația de la Podul Michelangelo – 1 călător coboară, 0 călători urcă• stația de vis-a-vis de D’arc pe mal – 0 călători coboară, 0 călători urcă (mai puțin eu, care am intrat în vapor strict pentru a confirma pe filmare că n-a urcat nimeni cât am rămas eu în urmă cu al meu cățel jucăuș)Beneficiu: au plimbat un călător pe o distanță de 1,6 km (două stații).Concluzii:1. dacă țineau vaporul pe mal și îi chemau doamnei un UBER, cei de la STPT ieșeau și mai ieftin și erau și mai ecologici.2. dacă-mi montam scaunul pentru copil și-mi duceam copilul pe bicicletă pe aceeași distanță, transportam de vreo 4 ori mai mulți oameni decât acel vaporetto pe care lucrau 4 oameni (1 om x 1,6 km pentru STPT, versus 1 om x 6,7 km pentru subsemnatul)