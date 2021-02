Un an de coșmar COVID: 3.600 de pacienți infectați au trecut pe la Spitalul Victor Babeș din Timișoara

Conducerea Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș Timișoara a făcut, miercuri, 24 februarie, un bilanț al activității la un an de când a început războiul cu SARS-COV2 (COVID19).

Cu acest prilej au fost aduse mulțumiri personalului unității sanitare, presei și întregii comunități, fiindcă toți au format o echipă care a ajutat într-un fel sau altul în lupta cu acest periculos coronavirus SARS-COV2.

”Aducem mulțumiri colegilor spitalului, dar și comunității care a fost alături de noi, iar noi am fost și vom rămâne alături de comunitate. Aduc mulțumirea și presei care ne-a lăudat s-au ne-a criticat, atunci când a fost nevoie și ne-a ajutat să comunicăm cu populația. Au fost momente frumoase dar a fost momente și dureroase în lupta cu COVID19.

În acest război crunt, am fost 24 din 24 de ore, șapte zile pe săptămână, alături de pacient și am luptat pentru el. Până acuma de la începutul pandemiei, 3.600 de pacienți au trecut pe la Spitalul Victor Babeș din Timișoara.

În acest moment, spitalul este plin cu pacienți cu forme severe și foarte severe de boală COVID. De aceea în următoarele trei patru săptămâni pe care le consideram critice avem nevoie de sprijin și de la colegii noștri de la alte spitale suport”, a spus prof. univ. dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului Victor Babeș Timișoara.

Din nefericire 500 de pacienți, inclusiv cadre medicale de la alte spitale din Timișoara, au pierdut lupta cu covid-19. De asemenea, 5.300 de pacienți au trecut prin sistemul de triaj până acuma într-un an de pandemie, care au primit îngrijire, evaluare medicală și un tratament de specialitate anti-COVID19.

”După un an de zile de luptă cu COVID19 nu putem spune că am câștigat războiul. Am speranța că într-o scurtă perioadă se va întâmpla acest lucru, dar dacă ne vom vaccina. Eu îl numesc un an de coșmar fiindcă ne-a schimbat viața tuturor. A fost un an foarte dificil din punct de vedere social, profesional și al relațiilor noastre cu familia, cu prietenii și cu colegii. Toți a trebuit să facem sacrificii în acest an ca să putem rezista.

Într-un an de luptă cu COVID19, Spitalul Victor Babeș Timișoara a avut cea mai spectaculoasă evoluție din ultimii 30 de ani. Toată infrastructura spitalului a fost refăcută în câteva luni, condițiile hoteliere au fost îmbunătățite, fiecare salon a fost dotat cu televizor

cu frigider și cu rețeaua wifi pentru ca pacienții să beneficieze de condiții hoteliere foarte bune”, a spus dr. Virgil Musta, șeful secției de boli infecțioase și purtător de cuvânt al spitalului.

În plus, pentru ca pacienții să beneficieze de o alimentație corespunzătoare a fost schimbată toată bucătăria și modernizată. De asemenea, a fost schimbată infrastructura spitalului pentru a evita orice cauză de infecție pentru cadrele medicale și pentru pacienți.

În acest an de pandemie, spitalul Victor Babeș Timișoara a fost dotat cu echipamente medicale de ultimă generație la nivelul celor mai performante spitale din Europa.

Aceasta a permis ca medicii să obțină rezultate bune la puțin timp după începutul pandemie, devenind un spital de excelență în ceea ce privește infecție SARS-COV2 și nu numai.

”Acest lucru nu s-a putut realiza fără să existe o echipă formidabilă de profesioniști cu dăruire. Noi toți am pus umărul și am luptat pentru ca acest obiectiv să reușească: cadre medicale și personalul auxiliar, toți angajații spitalului. Aici trebuie să includem și presă care ne-a sprijinit și a fost alături de noi în această în luptă cu covid-19.

Presa a prezentat rezultatele muncii noastre și ne-a ajutați să comunicăm cu cetățenii. Aici a avut un rol important și comunitatea care a fost alături de noi, ne-a ajutați să ne dezvoltăm și ne-a obligat să facem ceea ce am făcut în acest an de pandemie februarie 2020 -februarie 2021.

Altfel la jumătatea anului de luptă împotriva COVID, în 2020, am reușit să avem cei mai mulți pacienți vindecați și un spital ultraperformant solicitat de toată lumea. Atunci nu aveam nicio persoană infectată cu SARS-COV2. A fost o performanță fiindcă multe spitale din acea perioadă pica o unul după altul în 2020”, a mai spus dr. Musta.

Au fost identificați câțiva factori care au contribuit la reușita în acest război cu COVID19.

”În primul rând e vorba de echipă: fără echipă – medici și cadre auxiliare – fără presă și fără comunitate nu am fi reușit. A fost o solidaritate extraordinară din partea tuturor. Am avut și eu organizare foarte bună înainte de a începe războiul împotriva coronavirusului.

Încă din februarie 2020 când am văzut dezastrul din Italia am hotărât să facem ceva să nu ajungem într-o asemenea situație și am reușit să îl evităm”, a spus dr. Musta.

Primii doi pacienți internați cu SARS-COV2 au fost în 28 februarie 2020. De atunci până în 24 februarie 2021, s-au făcut peste 36.000 de teste PCR la laboratorul unității sanitare. Prima tomografie a fost în 2 aprilie 2020 la un pacient cu simptome severe de COVID. Până în 24 februarie 2021 au fost făcute peste 6.000 de tomografii pacienților cu SARS-COV2.

