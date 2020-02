Un avocat din Timișoara, fiul unui fost judecător, condamnat la 3 ani de închisoare cu executare

Un avocat din Baroul Timis, suspendat de drept, din februarie 2019, asteapta verdictul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru a afla daca va merge la inchisoare sau daca poate sa revina in profesie.

Laurian Diaconescu, fiul fostului vicepresedinte al Tribunalului Timis, Danut Diaconescu, a contestat doua sentinte ale Curtii de Apel Timisoara, ambele pronuntate in decembrie 2019, prin care a fost condamnat la cate 3 ani de inchisoare, cu executare.

In primul dosar, nr. 647/59/2019, Laurian Diaconescu a fost judecat pentru inselaciune si condamnat la 3 ani de inchisoare si plata catre partea civila De Rossi Valter, administratorul SC D.R. Consulting SRL, a 113.400 de euro, prejudiciu cauzat, dar si alte sume privind cheltuieli de deplasare, traduceri inscrisuri si onorariu de avocat, la care se adauga dobanda legala de la ramanea definitiva a sentintei pana la data platii.

In al doilea dosar, 384/59/2019, acelasi inculpat a fost condamnat la 3 ani de inchisoare, cu executare in regim privativ de libertate, pentru savarsirea a 8 acte materiale de inselaciune. De asemenea, dupa ispasirea pedepsei, nu va putea ocupa functia de avocat, pe o durata de 3 ani.

“Admite actiunea civila formulata de partea civila S.C. Macara Trans S.R.L., prin reprezentant legal Armene Mihaiela-Valentina, si obliga inculpatul la plata, catre partea civila, a sumei de 496.555,66 lei”, se mai mentioneaza in hotararea pronuntata in 30.12.2020.

Apelurile promovate de Laurian Diaconescu la Inalta Curte de Casatie si Justitie se afla pe rolul instantei, unul avand termen in 31 martie, iar cel de-al doilea, in care este acuzat de inselarea lui De Rossi Valter cu peste 113.400 de euro, se afla in procedura de camera preliminara, dupa cum s-a mentionat, astazi, pe pagina de internet a instantei supreme.

