Un bărbat a cerut judecătorilor să retragă Biblia de pe pupitrul martorilor, spunând că ar conține “multe blesteme”

Un barbat care a contestat la Tribunalul Bihor decizia angajatorului sau de a-i desface contractul de munca a fost protagonistul unui moment inedit, in sala de judecata. Acesta a refuzat sa vina in fata instantei pentru a fi interogat si a solicitat insistent ca Biblia sa fie retrasa de pe pupitrul martorilor, sub pretextul ca in Cartea Sfanta “sunt multe blesteme”.

Magistratii Sectiei I Civile de la Tribunalul Bihor au acceptat, in cele din urma, doleata reclamantului si au dispus ca Biblia sa fie luata si depusa pe alta masa din sala de judecata.

”Instanta constata ca, dupa repetate rugaminti din partea sa, contestatorul accepta sa se apropie de microfon in vederea administrarii probei cu interogatoriul, doar dupa indepartarea Bibliei de langa microfon, deoarece in Biblie sunt multe blesteme”, s-a mentionat in incheierea de sedinta.

Dupa ce si-a motivat contestatia impotriva desfacerii contractului de munca, justitiabilul a fost la un pas de evacuarea din sala, intrucat s-a opus ca Biblia sa fie readusa la locul ei pentru ca martorul care urma sa fie audiat sa jure ca va spune adevarul si numai adevarul.

“Instanta constata ca reclamantul se opune la depunerea Bibliei pe pupitru, in vederea audierii martorului, sens in care ii atrage atentia ca, in masura in care nu respecta solemnitatea sedintei de judecata, va fi evacuat din sala. Instanta procedeaza la administrarea probei testimoniale in cadrul careia se audiaza martorul propus de contestator, reclamantul intrerupand audierea in repetate ocazii”, se mai mentioneaza in incheierea de sedinta, conform hotararii publicate pe portalul Rejust,

In cele din urma, in luna mai a acestui an, Tribunalul Bihor a respins contestatia fostului salariat impotriva deciziei de concediere.

