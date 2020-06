Un bărbat a fost reținut după ce și-a înjunghiat mortal nepotul

Un barbat a fost retinut marti seara de catre politisti fiind acuzat de omor.

Individul si-ar fi ucis nepotul cu mai multe lovituri de cutit in urma unui incident petrecut in localitatea Poganesti. Primele informatii indica faptul ca victima avea un conflict mai vechi cu unchiul sau, iar marti seara ar fi izbucnit un nou conflict intre ei. La orele serii, nepotul agresorului, in varsta de 39 de ani, ar fi intrat in casa unchiului sau cu o ranga, insa, cel mai probabil, pe fondul consumului de alcool acesta a scos un cutit. Dupa o incaierare in toata regula, nepotul a cazut ca secerat fiind lovit de mai multe ori cu cutitul. Din pacate, medicii veniti de urgenta nu au putut decat sa constate decesul, barbatul de 39 de ani fiind gasit in holul casei, intr-o balta de sange. Mai multi criminalisti, dar si politisti din Lugoj au ajuns la locul faptei si incearca sa stabileasca exact imprejurarile in care a avut loc aceasta crima. Ancheta este coordonata de un procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis. Barbatul acuzat de omor va ajunge miercuri in fata judecatorilor urmand ca acestia sa elibereze un mandat de arestare pentru 30 de zile. Barbatul risca acum sa-si petreaca urmatorii 15 ani dupa gratii.

Sursa: Lugoj Info.ro

