Un celebru procuror de la DIICOT Timișoara se pensionează

Sandu Antonio Buzau, unul dintre cei mai cei mai bine pregatiti procurori de la DIICOT Timisoara, a decis sa se pensioneze.

Cererea formulata de Sandu Antonio Buzau, care are o vechime de peste 25 de ani in sistemul judiciar, a fost dezbatuta in plenul Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii si s-a constatat ca, in acest caz, nu este incident niciunul dintre motivele prevazute de Legea 303/2004 care sa determine suspendarea solutionarii cererii de eliberare din functie prin pensionare.

“Sectia pentru procurori a CSM urmeaza sa propuna Presedintelui Romaniei eliberarea din functie, prin pensionare”, se mentioneaza in Hotararea 876/29/10/2019, semnata de vicepresedintele CSM, Nicolae-Andrei Solomon.

Tot in aceste zile, mai exact, in sedinta de maine, pe rolul Sectiei pentru procurori a CSM se va afla inca o cerere de pensionare venita din partea unui procuror din Timisoara. Este vorba despre Liliana Zamfirescu, procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis.

Sursa: impactpress.ro

