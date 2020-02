Un comisar de poliție acuză Primăria Timișoara de monitorizarea corespondenței private a angajaților

Comisarul de poliție Vasile Dan, care o perioadă activat în zona protecției informative a cadrelor, la UM 0962, fosta ”Doi și un sfert”, a postat un text pe pagina sa de Facebook în care susține că ”Primăria Municipiului Timișoara se pregătește să riposteze sub forma unei cercetări disciplinare împotriva unui funcționar public cu o armă inedită: MONITORIZAREA CORESPONDENTEI PRIVATE”.

Ofițerul de Biroul de Investigații Criminale, cu specializare în IT la Universitatea Politehnica Timișoara, se referă la cazul Mirela Tic, ghimpele din administrația Robu, care este cercetata disciplinar astăzi de Comisia de disciplină din cadrul PMT, comisie condusă de Simona Drăgoi.

”Femeia asta chiar a dus o luptă titanică împotriva neregulilor și a faptelor de corupție din administrația locală.

Edilul nostru drag, mega stresat de femeia asta, se crede judecător și dispune monitorizarea și interceptare ilegala a pachetelor de date începând cu luna decembrie a anului trecut.

Dom` profesor hai că îți povestesc eu un pic, dacă coana Drăgoi Simona, persoana desemnata ca responsabil cu protecția datelor, nu ți-a povestit despre GDPR, despre Carta UE sau despre TFUE. Nu ți-a povestit, că habar nu are cu ce se mănâncă plăcinta asta. Pentru că matale promovezi meritocrația și nu competența. Pentru că matale ești cu matematica simpla de adunat și de împărțit, nu cu legalitatea. Mai mult, îi bagi în rahat și pe inginerii de la IT, că tu ești șmecher cu Mercedes, și cam atât…

Sniffingul sau interceptarea pachetelor de date într-o instituție este legală doar în anumite condiții. Pe tine ca manager te interesează eficiența angajatului, sau ce vorbește el în particular? Sau ai fantezii din astea bolnave?

Cum crezi tu că poți cere comisiei de disciplină să o găsească vinovată pe sărmana femeie, pe o activitate ilegală, femeia aproape de pensie, că ar fi stat fix un minut de kudika.ro, sau un minut jumate pe renasterea.ro, sau că ar fi stat în email 8 ore jumate?

Știai că dacă deschizi o singură pagină de internet, aia își dă singură refresh non stop și generează trafic? Sau știai că sunt peste 50.000 de extensii pentru browser care se instalează și generează trafic infernal către microsoft, către google, către facebook, etc, doar că este calculatorul deschis, fără să îl atingi? Mai mult, ai cerut inginerilor de la IT să intre cu picioarele în viața privată a angajaților, vrei să îi bagi pe ăia în pușcărie? Ăia sunt ingineri nu juriști, și probabil că nici nu își dau seama ce rahaturi au făcut pentru tine. Cum poți tu proba că femeia a navigat pe internet, sau este doar o acțiune a unui spyware sau chiar a unui add-on simplu?

Sau cine crezi tu că poate să o găsească vinovată pe săraca femeie doar pe supoziția ta bolnavă că ar fi avut o pagină de facebook deschisă? Când ai făcut ultimul audit de securitate la rețea? Ai auzit de firewall? De ce nu filtrezi toate calculatoarele pentru prevenirea accesului pe diferite site-uri? Sau toate calculatoarele erau filtrate și doar a doamnei era monitorizat? Este cam cusută cu ață albă povestea asta.

Ultimul atac de tip Ransomware, care a măcinat instituțiile de stat și a fost analizat intens de Kaspersky Lab, a scos în evidență că Primăria Timișoara a setat ca parole de acces în rețea, prenumele utilizatorilor, o inginerie socială ce pune în pericol integritatea datelor din rețeaua privată a primăriei”, spune comisarul Vasile Dan.

