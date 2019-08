Un cuplu riscă 6 ani de închisoare pentru că a plecat cu nisip de pe plajă

Un cuplu de origini franceze risca 6 ani de inchisoare pentru ca au plecat de la plaja cu mai mult nisip decat ar fi normal. Acestia s-au aparat spunand ca au vrut un suvenir modest, insa autoritatile ii tin in continuare sub acuzare.

Un cuplu originar din Franta a fost prins de autoritatile din Sardinia (Italia) cu aproximativ 40 de kg de nisip la o simpla verificare de rutina a politistilor rutieri. Tinerii au strans 20 de sticle si cateva pungi cu nisip, pietricele si scoici. Acum acestia risca 6 ani de inchisoare, in baza unei legi adoptate in anul 2017. Conform prevederilor legale aplicabile, comertul cu nisip, pietricele si scoici este ilegal si se pedepseste in prima instanta cu amenda minima de 3.000 de euro.

Nisipul alb al Sardiniei este considerat un bun public si este complet interzis sa il muti de pe insula sau sa ii alterezi starea naturala. Este, insa, important sa mentionam ca plangerile locuitorilor cu privire la astfel de actiuni ale turistilor dateaza inca din anul 1996. Acestia au facut zeci de mii de reclamatii cu privire la furturile pe care le comit turistii veniti la plaja. Dupa ce paraseau insula, nisipul si celelalte “suveniruri” obtinute in timpul vancatei puteau fi gasite la vanzare online.

Cuplul tanar risca acum o pedeapsa cuprinsa intre 1 an si 6 ani de inchisoare pentru forma agravanta de furt de bunuri publice. Politistii spun ca o simpla contraventie in acest caz nu este de ajuns, conform legii in vigoare. Potrivit BBC, cei doi voiau sa ia feribotul din Porto Torres pentru a ajunge in Franta, insa acum au ramas in Italia pentru a raspunde in fata judecatorilor.

“Plajele noastre nisipoase extrem de frumoase sunt atractia principala din Sardinia. In prezent, exista doua amenintari: eroziunea, care e, pe de o parte, naturala si, pe de cealalta parte, datorata incalzirii globale; a doua este furtul turistilor”, a spus Pierluigi Cocco, un locuitor din Cagliari, pentru BBC. (e-juridic.ro)

