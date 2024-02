Un director USR-ist din Primăria Timișoara, acuzat că blochează inițiativele unui consilier local

De ani de zile consilierul local Roxana Iliescu luptă pentru demolarea garajelor din cartierele Timișoarei. Faptul că în Timișoara nu sunt destule locurile de parcare și că majoritatea garajelor din cartiere sunt folosite pentru orice altceva decât mașini, este de notorietate. Prin urmare, consilierul local a demarat mai multe proiecte pentru transformarea zonele de garaje în parcări. A avut victorii, puține la număr, dar au predominat eșecurile. Nu pentru că demersurile sale sunt greșite ci, pentru că, personajele din conducerea Primăriei Timișoara fac totul pentru a-i bloca inițiativele.

Vineri, Roxana Iliescu a depus la primărie, pentru a doua oară, documentațiile care permit demolarea a peste 150 de garaje în 6 zone din oraș si amenajarea de noi locuri de parcare.

”Prima dată, administrația Fritz a refuzat efectiv să respecte procedura instituită de lege privind proiectele de hotărâre inițiate de consilierii locali!

Este de notorietate faptul că timișorenii au o mare problemă legată de lipsa locurilor de parcare, în centru sau în cartierele orașului, însă această realitate a fost complet ignorată de primarul Fritz.

Multă gargară politică, însă, din păcate, singurele proiecte din acest mandat ce au presupus demolarea de garaje si amenajarea de locuri de parcare, au fost doar două: unul pe care l-am deblocat eu, faza a-II-a a unui proiect început de fostul primar Robu – parcarea din Pepinierei si proiectul inițiat de mine de la zero, din Clăbucet (ciopârțit de administrația Fritz, din peste 80 de noi locuri de parcare amenajându-se, contrar celor votate in consiliu, doar jumătate).

Anul trecut in 20.07.2023 am depus la primărie un număr de 6 noi proiecte de hotărâre ce vizau declararea de interes public a terenului, proprietatea Mun. Timișoara, pe care sunt construite garaje, în vederea demolării acestora:

terenul din spatele blocurilor de pe Bld. Gh. Lazăr nr. 36, scara B și C – 20 garaje;

terenul din spatele blocurilor de pe Bld. Gh. Lazăr nr. 38- 34 garaje;

terenul din spatele blocurilor de pe Str. Intrarea Umbrosă – 32 garaje;

terenul din spatele bazei sportive de pe Str. Amforei- 35 garaje;

terenul situat pe Aleea Libelulei, în spatele bazinului de înot din zona Dacia- 18 garaje;

terenul situat în spatele blocurilor din Bld. Dâmboviței nr 62-11 garaje.

Pentru fiecare din cele șase locații menționate mai sus, am facut in prealabil împreună cu funcționari din cadrul primăriei o analiză amplă constând in identificarea CF-urilor cu nr. top afectate de garaje, au fost identificate contractele de închiriere, Autorizațiile de construire, s-au efectuat verificări inclusiv la Compartimentul de fond funciar si Serviciul Juridic. Toate datele relevă faptul că din punct de vedere juridic procedura privind demolarea acestor garaje poate începe”, spune Roxana Iliescu.

Dar, dacă juridic totul era în regulă, pe filiera documentelor a apărut Mihai Florescu, director general la Direcția de investiții și mentenanță din Primăria Timișoara.

”Acum vine partea mai puțin distractivă: în loc ca Referatele de aprobare întocmite de mine pentru fiecare locație în parte, împreună cu toate documentele atașate (CF-uri, răspunsuri Serviciu Juridic, contracte de închiriere, AC-uri etc), să intre în procedura proprie unui Proiect de Hotărâre care să ajungă pe masa consilierilor locali pentru a fi aprobat sau respins, m-am trezit in septembrie 2023 cu un răspuns halucinant din partea directorului Mihai Florescu.

În cadrul acestui răspuns, directorul invocă în primul rând faptul că lucrările ce ar urma a fi realizate nu sunt cuprinse în Bugetul pe 2023. Păi de ce ar fi, în contextul în care lucrările pot fi realizate de societățile aflate în subordinea primăriei?! Ca fapt divers, marți au inițiat un proiect de hotărâre cu același obiectiv, fără a avea însă votat bugetul pe anul 2024… De unde trag concluzia că pentru unii domn’ director îi mumă, iar pentru mine, ciumă…

Ii reamintesc pe această cale că el nu este directorul general al USR-ului, ci director în cadrul primăriei, plătit din bani publici și ar trebui să aibă aceeași unitate de măsură când e vorba de proiecte pentru acest oraș, indiferent cine le inițiază.

Tot in cadrul acestui răspuns, directorul face trimiteri la necesitatea întocmirii unor SF-uri și invocă necesitatea declanșării procedurii de expropriere, fapt ce mă determină să cred că ori nu are habar de dispozițiile Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, ori nu s-a uitat pe documentele depuse de mine nici măcar pe diagonală.

Pai despre ce expropriere și despăgubiri să vorbim în contextul în care în locațiile identificate de mine in CF-uri, contracte de închiriere, Autorizații de construire, garajele apar ca fiind construcții provizorii și se menționează clar faptul că proprietarii, în cazul în care sunt notificați de municipiu privind realizarea unor lucrări de utilitate publică au obligația de a elibera și preda terenul municipiului (mai mult decât atât, dacă nu-l eliberează ei de bună-voie, o face primăria, pe cheltuiala lor)?!”, spune consilierul local.

Prin urmare, așa cu a anunțat în cadrul plenului din 30 ianuarie 2024, Roxana Iliescu a redepus întreaga documentație aferentă locațiilor menționate mai sus, la Cabinetul primarului Fritz.

”Mă aștept ca măcar de această dată, administrația Fritz să respecte procedurile și legea si inițiativa mea să ajungă pe masa consilierilor locali, în termenul prevăzut de Codul Administrativ… nu de alta dar nu mai suntem demult în fața unei neglijente, ci în fața unui veritabil abuz! Mai puțin și se împlinește un an de zile de când trebuia demarată procedura!”, spune Iliescu.

