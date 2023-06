Un distribuitor de la Glovo a fost tâlhărit, joi seara, în centrul Timișoarei

Un distribuitor de la Glovo a fost tâlhărit, joi seara. El spune că este posibil ca hoții să fi acționat în centrul Timișoarei sau la Iulius Town. În ruta sa a avut două opriri, dar în centru a descoperit că nu mai are banii. Hoții i-au furat și un cric de bicicletă.

”Era pe la ora 21.35. Am lăsat bicicleta în față la Spartan. Aveam un cric și o borsetă cu 1.256 de lei. Am luat comanda și m-am dus pe jos la KFC, că e aproape. Zic pe jos că e aglomerație. Nu are rost să o leg și să o dezleg. Am legat bicicleta și comanda era plătită. Nu am mai luat borseta din suportul de navigație. Suportul de pe ghidon. Am legat bicicleta lângă magazin. Borseta era în suportul de navigație. Aveam 2 comenzi. Am lipsit 12 minute. La întoarcere am constatat că nu mai erau banii și cricul”, a spus Silviu. Urmează să depună plângere la poliție.

