Un fost deputat PMP, acuzat că subînchiriază un spațiu din zona centrală a Timișoarei la un preț de trei ori mai mare decât plătea el primăriei

Marți, 16 martie, consilierii USR și PNL s-au certat, din nou, din cauza chiriilor plătite de diferiți agenți economici pentru spații ale municipalității. De această dată, a fost vorba despre un spațiu de pe strada Alba Iulia, nr. 2. Se pare că firma fostului deputat Cornel Mircea Sămărtinean ar fi plătit 15 euro/mp, pentru a subînchiria la rându-i cu 52 euro/mp.

Chiriașul ceruse o prelungire pentru contractul care expirase pe 28 februarie 2022, însă useriștii nu au fost de acord și au propus acum scoaterea la licitație a spațiului. Fostul deputat, pe de altă parte, consideră că el doar s-a conformat prețului stabilit de fosta administrație și, în plus, se va adresa instanțelor pentru a obține prelungirea. Contractul ar obliga primăria să facă prelungirea în condițiile în care chiriașul și-a respectat toate obligațiile, potrivit lui Sămărtinean.

„Povestea acestui spațiu este o poveste clasică de corupție și nepăsare. (…) Majoritatea spațiilor pe care Primăria Timișoara le deține au termen de închiriere de 20 de ani sau chiar peste 20 de ani. În această situație este și acest spațiu, închiriat din 2001 acestei societăți comerciale. Ultima actualizare de preț a avut loc în 2013, situație în care s-a ajuns la o chirie de 15 euro/mp. În 2016, această societate a solicitat primăriei acordul pentru subînchirierea spațiului, acord pe care l-a și primit ilegal de la administratorul public și comisia SAD, fără avea acordul Consiliului Local. Nu știm cu cât a subînchiriat societatea spațiul, dar pot să vă spun, în baza documentelor pe care lea avem anexate proiectului de hotărâre, din 2019 și până în 2022, acest spațiu a fost subînchiriat altei societăți cu 52 de euro/mp”, a spus Paula Romocean, consilier local USR.

Au luat parte la discuții și alți liberali, precum Simion Moșiu sau Ștefan Sandu, care au reproșat încă o dată useriștilor că pun bețe în roate mediului de afaceri. În contră, Ruben Lațcău a reluat argumentația colegei sale Paula Romocean, aruncând și sintagma „băieți șmecheri” cu privire la persoanele care au închiriat spații ale primăriei la un preț mai mic decât cel al pieței.

Pe de altă parte, viceprimarul Cosmin Tabără, de asemenea penelist, a precizat că chiriașul încă are mai multe bunuri în acest spațiu. Astfel, vicele liberal a cerut ca, în cazul în care chiar se continuă procedurile, primăria să ceară prima dată evacuarea și de abia când există o sentință judecătorească definitivă să lanseze licitația. Asta ar putea dura între trei luni și doi-trei ani, potrivit lui Tabără, de altfel avocat de profesie. Tot acesta a explicat că chiriașul ar dori să se înscrie inclusiv la licitație. În acest răstimp, viceprimarul a propus să fie scoase la licitație alte spații deținute de primărie, fiind zeci de exemple de clădiri care încă stau goale, deși ar putea fi folosite de oamenii de afaceri serioși din oraș.

Proiectul a trecut la vot, până la urmă, 15 din 27 de consilieri fiind „pentru”, adică în favoarea lansării licitației.

Potrivit anexelor, firma cu care primăria avea contract de închiriere este SHARARA SRL. Aceasta îi are acționari, potrivit listafirme.ro, pe Cornel Mircea Sămărtinean (75%) și Gabriel Ionescu (25%). Acesta din urmă este și administrator. Sămărtinean este fost deputat în legislaturile 2012 – 2016 și 2016 – 2020. Conform cdep.ro, acesta a figurat, pe rând, la PDL, PNL, independenți și PMP. Subchiriașul ar fi HERBAWAY SRL, condusă de Luciano Mancusi (50%) și Georgiana Alina Dumitrașcu (50%).

Contactat de Ziua de Vest, fostul deputat a declarat: „Conform contractului avem dreptul la subînchiriere. Poate că ei nu au vrut să prelungească, dar până la urmă sunt obligați de contract, din moment ce ne-am respectat toate obligațiile. Pe Alba Iulia este prețul cel mai mare din oraș. Acum vreo trei ani fosta administrație a stabilit un preț pentru fiecare zonă din oraș, există un HCL în acest sens, iar noi ne-am conformat. (…) La prețul stabilit intră și investițiile pe care noi a trebuit să le facem. Am avut probleme cu prelungirea și pe vremea primarului Ciuhandu, și tocmai acesta a fost un motiv pentru care până la urmă, după vreo șase ani, am avut câștig de cauză. (…) Nu știam că s-a discutat problema în Consiliul Local. În mod normal ar fi trebuit să ne invite și pe noi să ne spunem punctul de vedere. Noi am dat și în judecată (decizia de a nu prelungi contractul – n.r.). Până nu se termină procesul, în mod normal merge înainte contractul”.

