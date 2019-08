Un fost ministru timişorean ameninţă USR: “O să vă fac eu lista scurtă a putreziciunilor în curând”

Scandal între Daniel Funeriu şi Dragoș Tudorache (PLUS): O să vă fac eu lista scurtă a putreziciunilor în curând

Alianța USR-PLUS se află din nou în central unui scandal, de data aceasta din cauza unui atac al fostului ministru Daniel Funeriu, care, în urma unei postări pe Facebook, afirmă că USR, chiar dacă și-a revizuit acele breșe din statut prin care colaboratorii Securității puteau penetra partidul, acum copiii securiști se pot afla pe listele de candidați folosindu-se de PLUS.

“După ce i-am prins cu mâța-n sac pe cei de la USRPLUS referitor la “copiii securiști” (bravo lor că au schimbat) eram aproape sigur că găsesc alte șopârle în statutul USR. Ei bine, mă bucur să spun că e foarte clar scris tot ce trebuie. În mare, imposibil de fentat statutul dacă ești traseist, penal, etc. Bravo lor”, scrie Daniel Funeriu pe Facebook.

“Dar să vezi comédie! Statutul PLUS e ca stomacul unui somn: digeră orice vietate sau putreziciune halită în ape tulburi. Listele fiind comune, escrocheria politică poate fi lesne executată dacă Dacian Cioloș și oamenii de bine de la PLUS nu sunt vigilenți: orice putreziciune politică se infiltrează sub un pretext oarecare la PLUS, unde este digerat și astfel transformat în ceva comestibil alianței USRPLUS și… hop pe listă și/sau ministru. Or, știm cu toții că nici dacă vrei, nu poți să fii 100% vigilent. Așa că, stimate dle Barna, nu e păcat de excelentul statut al USR și munca oamenilor voștri (ieri la ora 23 erau singurii care strângeau semnături în Piața Libertății în Timișoara) dacă colegii de la PLUS, din naivitate sau lipsă de vigilență, vă bagă vreo putreziciune pe gât? Că sigur “strategie” nu e 😉 dar noh, zic și eu.

Soluția corectă e ca toate nominalizările să fie făcute după statutul USR care e f. ok.

PS: o să vă fac eu lista scurtă a putreziciunilor în curând. Chiar nu meritați să fiți poluați.”, a scris Daniel Funeriu, pe Facebook.

Replica PLUS nu s-a lăsat așteptată. Europarlamentarul PLUS, Dragoş Tudorache, într-o postare pe Facebook, susține că statului PLUS nu are niciun fel de găuri.

“De când am anunțat finalul negocierilor politice pentru Alianța USR PLUS, s-au găsit mulți observatori politici și analiști să ne dea sfaturi și să își exprime grija privind valorile unora sau ale altora. Și, în general, să găsească motive pentru care Alianța nu e bună – pentru PLUS sau pentru USR.

Le mulțumim tuturor. Iar pe cei care acum caută găuri în statutul nostru la PLUS, îngrijorați de „putregaiurile” pe care le vom lăsa să intre în Alianta, îi asigurăm că Statutul nostru e același ca atunci când ei își ofereau serviciile pentru roluri importante în partid. Și erau refuzați.Când am construit PLUS, Statutul și Codul Etic după care el funcționează, am plecat la drum cu intenția de a construi un partid care să fundamenteze trei direcții importante:- Să poată deveni un partid mare, prin dezvoltare rapidă și eficientă; – Să construiască poduri în societatea românească după ce în ultimele decenii nu s-a încercat decât dezbinare; – Să permită o largă reprezentativitate politică.

Simplu de spus, mult de muncă pentru a pune în practică. Am făcut și vom face greșeli? Posibil. Numai cine nu muncește nu greșește. Dar să fie clar: nouă nu ne e teamă să greșim, pentru că știm ce vrem și ce putem să facem. Cele trei puncte de mai sus se vor întâmpla exact cum le-am gândit. Și cred că ultimii doi ani au demonstrat că nu ne dăm bătuți. Dimpotrivă. Așteptăm toate sfaturile pe care le putem primi indiferent de intenția din spatele lor. Avem capacitatea de a discerne, de a alege și de a construi ceea ce ne-am propus.

Statutul PLUS și Codul Etic sunt construite pe valori și principii solide, de care noi suntem mândri și care nu lasă loc de rabaturi. Același standard e valabil și pentru colaboratorii sau activiștii fostei Securități, pentru care PLUS are zero înțelegere și zero toleranță. Nu am protejat si nu vom proteja niciodată pe nimeni care încalcă aceste reguli foarte clare. Punct.

Avem dezbateri interne, facem față oricărei critici, lucrăm pe un model în care credem. Și vom oferi electoratului o soluție. Mai democratic de atât nici că s-ar putea construi un partid. Mici șopârle prin care să inventăm certuri între parteneri am văzut și inainte de 26 mai, iar acum suntem pregătiți să vedem și mai multe. Alianța noastră deranjeaza vechile interese politice și pe toți cei care și-au construit cariere pe spatele ei, fie făcând politică asumat, fie comentând de pe margine.

În privința alianței cu USR: noi credem cu tărie în alianță și în ceea ce poate ea oferi cetățenilor acestei țări. Ne respectăm fără reserve partenerii și nu ne vom lăsa atrași sau instrumentalizați în competiția internă din USR în pregătirea iminentului său congres. Le dorim succes candidaților și suntem convinși de maturitatea deciziilor pe care partidul le va lua”, a scris Dragoş Tudorache pe Facebook. (sursa: DCNews)

