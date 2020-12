Un nou grup de migranți depistați pe o șosea din Timiș

Un nou grup de migranti a fost descoperit la sfarsitul saptamanii trecute, la cativa kilometri distanta de Lugoj.

Politistii timiseni au anuntat ca aproape 40 de cetateni straini au fost gasiti pe marginea drumului, in apropierea localitatii Traian Vuia. Grupul de migranti a fost observat de catre politistii din Faget, care i-au preluat si i-au verificat. Persoanele proveneau din Irak si Siria si le-au spus oamenilor legii ca voiau sa ajunga in Germania. O parte dintre straini aveau documente de sedere in Romania, astfel ca ei au fost sfatuiti sa se intoarca in orasele in care locuiau, in timp ce persoanele fara documente au fost trimise in centrele special destinate migrantilor. Cu mai bine de doua luni in urma, un alt grup a fost interceptat de jandarmi tot pe drumul care leaga Lugojul de Faget. In ultimele luni, sute de migranti au fost gasiti in tiruri sau pe traseul dintre Lugoj si Nadlac.

Sursa: lugojinfo.ro

