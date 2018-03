Un poliţist beat a omorât un biciclist pe o trecere de pietoni

Un bărbat de 68 de ani a murit în această după-amiază după ce a fost lovit pe trecerea de pietoni de un poliţist, care a condus sub influenţa alcoolului.„Din primele cercetări la faţa locului s-a stabilit că un bărbat de 34 de ani, din Arad, în timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul Iuliu Maniu, din municipiu, dinspre Micălaca spre Piaţa Drapelului, ajungând la o trecere pentru pietoni, a surprins şi accidentat grav un bărbat de 68 de ani, care în calitate de pieton se afla în traversarea străzii pe trecerea pentru pietoni, pe lângă bicicletă. Conducătorul auto a fost supus controlului cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost 0,85 mg/l, alcool pur în aer expirat. Conform procedurii s-a dispus recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. La scurt timp de la producerea evenimentului, victima a decedat. În cauză, pe numele conducătorului auto a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi conducere sub influenţa alcoolului. Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs acest eveniment”, a declarat inspector principal de poliţie Lorena Radu.

