Un semineu bun nu trebuie sa coste o caruta de bani

Ti-ai putea imagina prezenta unui semineu aspectuos in mijlocul sufrageriei tale fara sa te stresezi cu privire la montajul dificil, dar si mai costisitor asa cum presupune detinerea unui semineu clasic? Toate acesta pot deveni realitatate cu un model de semineu electric!

Pe buzele majoritatii celor care isi doresc o astfel de experienta in casa lor se poate citi intrebarea: cat costa un semineu electric? Spre deosebire de un semineu clasic, orice model din gama de seminee false, asa cum mai sunt denumite printre specialisti, este mai putin costisitor, dar fara sa faca rabat de la aspectul deosebit si atmosfera speciala care reuseste sa imprime personalitatea si eleganta locuintei tale, facand-o cu adevarat “acasa”. Desi beneficiaza de tehnologie moderna de ultima generatie, semineele 3D se pot achizitiona la costuri minime pentru ca se elimina toate celalalte elemente de racordare ale unui focar clasic (cos de fum, burlane, materiale de constructie/finisaj), precum si manopera lucrarii. Ceea ce este si mai atragator la un semineu electric este consumul care se mentine in limite minime, avand in vedere ca acesta nu functioneaza pe baza de lemne / bricheti / peleti sau alte tipuri de combustibili, consumand doar o parte din curentul electric deservit locuintei. Consumul practic este foarte redus (circa 4-10W, echivalentul consumului unui bec din locuinta), ceea ce face din semineul electric o alegere inteleapta pentru oricine.

Cei de la PEFOC sunt in stare sa ne puna la dispozitie o gama variata de seminee decorative electrice, potrivite pentru o casa sau un apartament micut la bloc, innobiland orice incapere cu prezenta lor. In oferta lor gasim seminee electrice de dimensiuni diferite, incepand cu seminee compacte, pana la seminee de dimensiuni mai mari, unele dintre ele incadrate cu portal sau placate cu diferite materiale decorative.

Acestia au fost draguti sa ne prezinte toate modelele, dar noi, in randurile de mai jos, vom incerca sa scurtam lista si sa enumeram doar modelele care ne-au facut noua cu ochiul:

Modele pe alb sunt semineele care se potrivesc in orice locuinta moderna, oferind luminozitate si o deschidere generoasa la combinatiile de mobila si ornamente.

Wenge este o culoare mai sobra, adresata locuintelor cu tendinte rustice, dar care pastreaza o linie contemporana. Modelele de aceasta nuanta de culoare sunt perfecte pentru amenajarea cabanelor sau case de vacanta din mijlocul naturii.

Personal mie imi place negrul, aceasta non-culoare eleganta ce indica clasicul si atemporalul. Si nu sunt singurul – preferata si de majoritatea clientilor, negrul este cea mai aleasa nuanta pentru un semineu electric 3D, datorita simplitatii si comoditatii in privinta accesorizarii si decorarii locuintei. Pe scurt, negrul merge cu orice.

Dar un semineu poate fi ales si pe baza avantajelor practice, astfel cele incorporabile devin natural cele mai alese tipuri de seminee false intrucat permit amplasarea lor facila dupa gustul clientului in constructii usoare si simple (cum sunt cele din ghips-carton). Investitia este ieftina, dar rezultatul este unul extraordinar.

Un model special de semineu este cel cu piatra. Acesta va conferi autenticitate si stil oricarei incaperi amenajate in tendinte rustice si traditionale. Designul unui astfel de semineu este special, facand din semineu atractia principala a spatiului unde va fi amplasat.

Montajul semineului electric este foarte facil si poate fi realizat de oricine sau cel putin asa ne-au asigurat specialsitii de la pefoc.ro cand le-am cerut cateva pareri seminee. Acestea sunt doar cateva modele alese de noi pentru acest articol, dar daca vrei oferta completa sau doresti mai multe detalii, specificatii sau informatii despre pretul semineului potrivit pentru casa ta, echipa PEFOC iti va sta la dispozitie cu cele mai bune sfaturi si consultanta specializata.

Comentarii

comentarii