Un viceprimar din Timiș își cheltuiește, de trei ani, salariul în folosul comunității

Gesturi de mare generozitate realizate de un politician care este și ales local în județul Timiș! Viceprimarul din Săcălaz, Adrian Boboi, PMP, își investește salariul de viceprimar, de 8.000 de lei pe lună, în proiecte caritabile în folosul comunității!

În cei trei ani de când este al doilea om în Săcălaz, el a reușit să introducă apă curentă pentru 43 de familii și a montat 19 stâlpi de curent electric într-un cartier nou de case.

De asemenea, el și-a investit salariul pentru refacerea toaletelor publice în cimitirul din Beregsău Mare, sat aparținător Săcălazului. Tot aici, construiește o terasă cu acoperiș, în fața capelei. Un asemenea refugiu era foarte necesară, pentru ca cetățenii să poată sta la adăpost, mai ales când îi conduc pe cei dragi pe ultimul drum și afara plouă, ninge sau e soare foarte puternic vara.

“Am declarat de la început că salariul de viceprimar îl voi dona în sprijinul comunității. Am vrut să arăt că se poate și așa ceva”, este mesajul lui Adrian Boboi.

Cea mai recentă lucrare realizată cu banii din salariul este salubrizarea unui amplu perimetru de câteva mii de metri pătrați situat la marginea unui cartier de case. De acolo, au fost încărcate 24 de camioane de gunoaie.

Boboi a explicat că era o mizerie foarte mare strânsă pe o perioadă foarte lungă de zeci de ani! Aproape toată lumea își căra gunoiul în acel loc. Mizeria a fost împinsă chiar pe canalul destinat scurgerii apelor, inclusiv de la cele trei case apropiate.

“Toată lucrarea de igienizare a fost făcută pe banii mei din salariul de viceprimar, nu din banii primăriei”, a spus Boboi.

Lucrarea de salubrizare a zonei a fost realizată și cu sprijinul prietenilor, de aceea l-a costat mai puțin. A plătit numai consumul de motorină și pe șoferi. Două zile s-a lucrat pentru a se ridica tot gunoiul strâns în zeci de ani.

Ce ar trebui să facă autoritățile abilitate pentru a se evita crearea unor asemenea rampe clandestine de deșeuri?

Adrian Boboi a răspuns: “Autoritățile ar trebui să fie mult mai severe și să intervină cu hotărâre pentru a nu se mai crea asemenea munți de gunoaie, mai ales că este interzis, iar o asemenea zonă nu era autorizată pentru așa ceva. Totul a fost ilegal.

În caz contrar, iată ce se poate întâmpla! Exemplul este la Săcălaz! Autoritățile trebuie să facă mult mai des controale și să dea amenzi celor care abandonează deșeurile unde este interzis”.

Viceprimarul a mai atras atenția că, acolo, mai este o problemă! Sunt trei – patru gospodării care și-au întins gardurile până la nivelul șanțului pe unde trebuie să curgă apa pluvială. Acele împrejmuiri sunt făcute ilegal și primăria va trebui să ia măsuri să fie dărâmate.

“Chiar mi-a fost ciudă că am avut utilajele, am avut tot ce trebuie și nu am reușit să curăț tot de acolo să decolmatez șanțul acela, din cauza acelor garduri.

Dacă vine o ploaie puternică poate provoca inundații mari. Din cauza aceasta, un sfert din sat ar putea fi cuprins de ape”, a atenționat Adrian Boboi, viceprimarul PMP al Săcălazului.

