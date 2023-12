Universitatea Politehnica Timișoara a finanțat cu 3,5 milioane de euro 41 de firme create de tineri, majoritatea studenți

Universitatea Politehnica Timișoara a contribuit la dezvoltarea mediului de business din vestul țării prin finanțarea a 41 de firme nou create de către tineri, cu idei inovatoare. Antreprenorii – majoritatea fiind studenți – au accesat peste 3,5 milioane de euro.

Bani ce provin din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, unde UPT a câștigat două proiecte: StartUPT (Innotech Student) și SUS Rural. În total au fost create 171 de locuri de muncă, iar noile firme activează în regiunea de vest a României.

„Zona de vest a țării, recunoscută ca hub regional pentru multe companii multinaționale, oferă un peisaj economic plin de oportunități. Numai că noi în ultimii ani am observat un interes pentru antreprenoriat din partea studenților și trebuie să facem în așa fel încât să le creăm oportunități. Cu toate acestea, am constatat că deși studenții sunt plini de idei inovatoare, adesea le lipsește curajul sau impulsul necesar pentru a transforma aceste idei în afaceri de succes.

Am reușit să finanțăm aceste start up-uri, care deja activează de mai bine de un an în piață și oferă o gamă largă de servicii. Majoritatea antreprenorilor au investit finanțarea în echipamente tehnologice și IT&C, altfel, din fonduri proprii, cu greu ar fi putut să pornească afacerea”, a declarat rectorul Universității Politehnica Timișoara.

Firmele care au primit finanțarea prin programul StartUPT au avut o cifră de afaceri totală ce se apropie de suma de 600.000 de euro, în primele 11 luni ale acestui an. Este vorba de start-up-uri ce activează în domenii precum tehnologie, construcții, arhitectură și multe altele, care au primit sume cuprinse între 40.000 de euro și 60.000 de euro.

De altfel, toți antreprenorii au avut la începutul proiectului stagii de mentorat în companii din domenii similare de activitate. Specialiștii Universității Politehnica Timișoara au fost alături de ei și i-au sprijinit și mentorat în orice fel de problemă ce a apărut în cadrul firmei, de la momentul înființării până în prezent.

„Cu ajutorul finanțării mi-am deschis un birou de arhitectură și am reușit să achiziționez toate echipamentele și soft-urile necesare, care sunt destul de costisitoare și ar fi fost dificil să susțin investiția din fonduri proprii. Ca tânăr arhitect este foarte greu să intri în piață, pentru că de obicei în acest domeniu clienții se bazează pe recomandări.

Afacerea funcționează pentru că am reușit să îmbin arhitectura cu tehnologia: cu ajutorul ochelarilor de realitate virtuală (VR) le arăt exact cum ar arăta locuința lor. Momentan am un punct de lucru în Caraș-Severin, însă pentru că am proiecte în toată zona de vest a țării, doresc să mă extind și la Timișoara”, a declarat Laura Florei, beneficiar în proiectul StartUPT.

„În anul 2020 când s-a instaurat starea de urgență din cauza pandemiei, am fost trimis în șomaj tehnic de către angajator chiar dacă lucram în acel moment la mai multe proiecte, astfel mi-a dat seamă că trebuie să fiu propriul anagajat și să nu mai depind de un șef. Am realizat un plan de afaceri pentru o firmă ce oferă servicii de proiectare și asistență tehnică în domeniul construcțiilor, iar prin programul StartUPT am primit o finanțare de aproape 40.000 de euro.

Partea tehnică ce ține de realizarea proiectelor o stăpâneam, dar în antreprenoriat și relația cu clienții, în special atragerea si convingerea unor posibili noi clienți, nu aveam deloc experiență și mentoratul din cadrul StartUPT m-a ajutat sa acumulez și aceste cunoștințe”, a spus Florin-Radu Bene, beneficiar StartUPT.

Firmele ce au primit finanțare prin al doilea proiect derulat de Universitatea Politehnica Timișoara au avut și ele o cifră de afaceri de aproape 250.000 de euro, în primele 11 luni ale acestui an.

Universitatea Politehnica Timișoara caută noi oportunități de finanțare

Implementarea cu succes a celor două proiecte cu finanțare europeană, StartUPT și SUS Rural, arată potențialul pe care îl au ideile antreprenoriale ale studenților. Specialiștii UPT caută noi oportunități de finanțare pentru tinerii antreprenori. De altfel, prin relația apropiată pe care universitatea o are atât cu companiile mari, cât și cu investitorii români, sunt luate în calcul oportunități de finanțare din mediul privat pentru ideile studenților.

„Luăm în calcul ideea unui accelerator de afaceri, dar și a construirii unui incubator pentru studenții universității. Suntem în contact cu diferiți business angels din piață, în ideea în care încercăm să conectăm universitatea și studenții ei, și pe zona de antreprenoriat, cu organizații din sectorul privat, după modelul pe care l-am folosit cu succes în acest an în proiectul de Capitală Europeană a Culturii.

Cele două proiecte conduse de colegii mei, prof. dr. ing. Radu Vasiu și prof. dr. ing. Marian Mocan, împreună cu prezența în proiectul de universități europene E3UDRES2, asigură un bun model pentru ceea ce ne dorim și pe viitor în acest sector, pentru că noi considerăm antreprenoriatul unul dintre pilonii de dezvoltare ai universității noastre în următorii ani”, a încheiat Florin Drăgan, rectorul UPT.

