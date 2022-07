UPT.Vernisaj hibrid, marți. Patrimoniul sub reflectoare Timișoara. Cartierul Cetate – O lume în oglindă

UPT.Vernisaj hibrid, marți. Patrimoniul sub reflectoare Timișoara. Cartierul Cetate – O lume în...

În 2022 sfidăm granițele timpului cu ajutorul tehnologiei și explorăm literatura, cultura și patrimoniul Timișoarei prin Cartierul Cetate – o lume în oglindă, prin poezie, literatură, inovație și parfumul trandafirilor!

Universitatea Politehnica Timișoara prin Centrul de ID/IFR și e-Learning, Centrul Multimedia, împreună cu Muzeul Național al Banatului organizează marți, 5 iulie, ora 19:00 , vernisajul expoziției „Patrimoniul sub reflectoare Timișoara. Cartierul Cetate – O lume în oglindă ”. Evenimentul va avea loc în format hibrid, participanții putând să aleagă să participe fie la Mansarda Bastionului Maria Theresia, online, prin Zoom, Facebook sau YouTube.

În cadrul evenimentului vor fi lansate expoziția de la Bastionul Theresia, expoziția stradală cu cele 18 locații emblematice din cartierul Cetate, dar și aplicațiile online, mobile și de realitate virtuală, prin care timișorenii și nu numai sunt invitați să descopere multiplele povești ale Timișoarei. Anul 2022 pune sub reflector literatura și poezia care celebrează Timișoara, dublată de ilustrarea alegoriei simțului olfactiv prin valorificarea mitului urban de oraș al trandafirilor, care recreează atmosfera cartierului Cetate de acum și altădată – atmosferă care este transpusă totodată și virtual, cu ajutorul tehnologiilor de ultimă generație.

2022: Cetate – O lume în oglindă: aduce sub reflector literatura și poezia care celebrează Timișoara

Spotlight Heritage Timișoara / Patrimoniul sub reflectoare Timișoara invită timișorenii și nu numai într-o incursiune în lumea din Timișoara de altădată, îmbinând multiplele povești ale Timișoarei – poveștile patrimoniului cultural și istoric, ale dezvoltării tehnice, ale comunităților, etniilor și locuitorilor – cu tehnologiile de ultimă generație pentru a oferi o experiență complexă, inspirată de istorie și îmbunătățită cu ajutorul lumii digitale.

Selecția de texte literare culese de prof.univ.dr. Smaranda Vultur și de asist.univ.dr. Roxana Rogobete, amintirile din istoria orală timișoreană valorificate de Grupul de Istorie Orală și Antropologie Culturală sunt îmbinate cu poeziile originale, create pentru Patrimoniul sub Reflectoare Timișoara, de către cunoscutul poet timișorean Robert Șerban.

Explorarea istorică și literară a cartierului Cetate este dublată de ilustrarea alegoriei simțului olfactiv prin valorificarea mitului urban despre Timișoara ca oraș al trandafirilor, creat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea prin activitatea unor dinastii de grădinari. Imaginile de epocă redau activitatea familiei Mühle, o secvență din expoziție fiind dedicată florilor și alta experimentelor științifice, într-o transpunere modernă și tradițiilor timișorene.

Gazdele vernisajului sunt echipele Universității Politehnica Timișoara și a Muzeului Național al Banatului.

Stație cu stație spre aceeași destinație

Posibilitățile pe care ni le oferă lumea digitală ne permit să „sfidăm” granițele timpului și să explorăm cultura și patrimoniul orașului nostru, prin mijloace care ne captivează simțurile. Iar anul acesta, proiectul Spotlight Heritage Timișoara ne oferă chiar acest lucru – prin evidențierea cartierului Cetate – O lume în oglindă, cu simțul mirosului, dedicat literaturii, inovației și parfumului trandafirilor!

Iar prin parcurgerea traseelor și a clădirilor ca locuri în care s-au construit povești, ne conectăm cu oameni din prezent, dar și din trecut și revigorăm conștiința noastră civică. Timișoara face, în această perioadă, pași importanți spre conștientizarea colectivă a nevoii de cultură, sprijinind toți actorii din viața orașului, indiferent de rolul lor, să redescopere aspecte ale vieții lor citadine.

Intervenții LIVE din cartierul Cetate cu detalii despre punctele emblematice

Tot în cadrul vernisajului, timișorenii sunt invitați să descopere expoziția stradală cu cele 18 panouri informative din cartierul Cetate alături de experții de la Muzeul Național al Banatului și ai Facultății de Arhitectură din Universitatea Politehnica Timișoara, care vor avea intervenții LIVE din Piața Unirii și Piața Victoriei,, de unde vor împărtăși detalii mai puțin cunoscute despre clădirile și monumentele din patrimoniul timișorean.

Aplicațiile web și mobile – descoperite printr-o masă interactivă și tablete

Componentele digitale ale proiectului Spotlight Heritage Timișoara vor putea fi descoperite în cadrul expoziției printr-o masă interactivă și mai multe dispozitive mobile care le vor demonstra timișorenilor cum pot „călători” în atmosfera Timișoarei vechi cu ajutorul aplicațiilor mobile și de realitate augmentată, cum pot accesa multiplele povești din cartierul Cetate online, pe https://spotlight-timisoara.eu/ și cum pot contribui cu propriile povești la crearea unor straturi multiple de memorii personale și date din istoria cartierelor, comunităților, etniilor și cartierului cu ajutorul tehnologiilor de ultimă generație. Pentru cei care aleg să participe la eveniment online, componentele digitale – pagina web și aplicațiile mobile și de realitate augmentată vor fi prezentate de către echipa Centrului de e-Learning și Centrului Multimedia UPT.

Participarea după preferințe – fizic sau online

Vernisajul expoziției dedicate cartierului Cetate oferă multiple opțiuni de participare celor interesați. Indiferent de opțiune, participarea este gratuită.

Astfel, timișorenii pot opta să participe la expoziție fizic – la Mansarda Bastionului Maria Theresia, str. Martin Luther nr. 4.

Participanții pot opta să se înregistreze prin Zoom, unde pot interacționa cu organizatorii prin comentarii. Înregistrarea se face gratuit, completând formularul: https://upt-ro.zoom.us/webinar/register/WN_THpNCOJ2Q0qd6FR3Yh1ldg

De asemenea, evenimentul poate fi urmărit LIVE pe pagina de Facebook: https://fb.me/e/nPPwDlgub și pe contul de YouTube a Centrului de e-Learning UPT: https://youtube.com/user/cidupt

Despre proiectul Spotlight Heritage Timișoara

Spotlight Heritage Timișoara / Patrimoniul sub reflectoare este o inițiativă culturală digitală a Universității Politehnica Timișoara realizată în parteneriat cu Muzeul Național al Banatului, parte a Programului Cultural Timișoara 2023 Capitală Europeană a Culturii. Proiect cultural co-finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte, Consiliul Județean Timiș.

Patrimoniul sub reflectoare invită populația Timișoarei și vizitatorii într-o lume complexă în care istoria și poveștile de altădată ale Timișoarei sunt reactualizate prin intermediul tehnologiilor digitale – pagină web și aplicație mobilă cu realitate augmentată – și al unei expoziții muzeografice ce are loc la sediul Muzeului Național al Banatului, precum și în locuri semnificative din cartiere, sub titlul „Timișoara și alegoria simțurilor”. Proiectul urmărește construirea de straturi multiple de memorii personale și date din istoria cartierelor, comunităților, etniilor și locuitorilor lor care vor fi prezentate digital prin aplicații inteligente și fizic în expoziție. Poveștile din cadrul Spotlight Heritage Timișoara sunt: Iosefin (AUZUL, 2019), Elisabetin (TACTILUL, 2020), Fabric (VĂZUL, 2021), Cetate (2022), Giroc (2023), Poveștile clădirilor istorice din Timișoara, (Rectorat UPT, 2019), ale operelor de artă publice (ArtTM 2018-2022), ale comunităților (evrei, 2019), ale inovațiilor tehnice (2020).

Având ca temă Mirosul, anul 2022 este dedicat poveștilor din cartierul Cetate, cu punctele emblematice – Bastionul Maria Theresia, Catedrala romano-catolică „Sfântul Gheorghe”, Piața Unirii și monumentul Sf. Treimi, Episcopia și Catedrala ortodoxă sârbă, Banca de Scont (palatul Max Steiner) din Piața Unirii, Palatul Episcopiei Romano-Catolice, Palatul Brück, Dicasterialul – Judecatoria Timisoara, Biserica lutherană, Biblioteca Academia Române, filiala Timișoara, Sinagoga din Cetate, Spitalul Militar și fostul spital civil, Biserica greco-catolică, Primăria Veche și monumentul Sf. Maria, Cazinoul și garnizoana din Piața Libertății, Piața Sf. Gheorghe, Clădirea Operei și a Teatrelor, Palatul Lloyd ( Rectoratul Politehnica), Șirul palatelor din Piața Victoriei, Catedrala mitropolitană ortodoxă română – Catedrala mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara, Complexul Piariștilor, Parcul Rozelor, Muzeul tehnic al UPT – Experimentarium, Vila Kimmel / Institutul Francez Timișoara – unde amintirile din istoria orală vor fi valorificate de Grupul de Istorie Orală și Antropologie Culturală, coordonat de prof.univ.dr. Smaranda Vultur, împreună cu selecția de texte literare culese de asist.univ.dr. Roxana Rogobete și îmbinate cu poeziile originale, create pentru Patrimoniul sub Reflectoare Timișoara, de către cunoscutul poet timișorean Robert Șerban.

Componentele digitale ale proiectului – aplicațiile mobile și site-ul web dispun de următoarele secțiuni:

Repere – date și informații de patrimoniu cultural și istoric, mapate geografic, fotografii și filme, cu recunoaștere clădiri prin realitate augmentată (cu informații și poze vechi suprapuse), imagini 360

Secvențe – Viața cartierului Cetate din Timișoara este ilustrată prin selecția de texte literare culese de prof.univ.dr. Smaranda Vultur și de asist.univ.dr. Roxana Rogobete, amintirile din istoria orală timișoreană valorificate de Grupul de Istorie Orală și Antropologie Culturală, dar și cu poeziile originale, create pentru Patrimoniul sub Reflectoare Timișoara, de către cunoscutul poet timișorean Robert Șerban. Toate au fost selectate pentru a oferi un fundal istoric, social și cultural celor 24 stații din cartier prezentate în expoziția clasică din mansarda bastionului Theresia, expoziția stradală cu 18 panouri și expoziția digitală (pagina web și aplicații de realitate virtuală și realitate augmentată) – care conține 24 de stații cu imagini vechi și noi ale clădirilor și punctelor emblematice, video și imagini 360, precum și opțiunea ca atunci când utilizatorii se află în proximitatea punctelor emblematice, aceștia pot vizualiza vechea imagine a clădirilor, suprapusă pe cea nouă cu ajutorul aplicațiilor de realitate augmentată, creându-se astfel sentimentul de „călătorie în trecut”.

Comunitate – informații din istoria cartierelor, a comunităților, etniilor, organizațiilor care au fost sau sunt prezente în cartier

Povestea ta – utilizatorii pot să adauge propriile povești personale, comentarii, poze, video

Evenimente – evenimentele din expoziții, tururi ghidate și virtuale, teatru de stradă, happening-uri, spectacole de dans și instalații digitale, cu implicare activă a studenților și cetățenilor, cu expoziții digitale cu XR și povești digitale în străinătate

Componentele digitale ale proiectului sunt accesibile online la adresa https://spotlight-timisoara.eu/și prin aplicațiile mobile care pot fi descărcate din magazinele Android și Apple, căutând „Spotlight Timișoara” sau scanând codul QR alăturat acestui comunicat.

Link aplicații pentru utilizatorii Android: https://is.gd/SjiIgv

Link aplicații pentru utilizatorii iOS: https://is.gd/y6JxeV

Informații despre eveniment sunt disponibile și pe:

Pagina web: https://spotlight-timisoara.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/SpotlightHeritageTimisoara/

Twitter: @spotlight_TM21

Instagram: @spotlight_tm

