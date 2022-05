“Urmașul lui Ștefan cel Mare” s-ar putea întoarce la închisoare

Cornel Cernoschi, moldoveanul care in urma cu cativa ani a bagat spaima in multi dintre locuitorii Lugojului, are tot mai des probleme cu legea.

Plecat din Lugoj in vara anului 2020, Cernoschi s-a stabilit in Moldova unde le da acum batai de cap politistilor. Desi a facut puscarie pentru ca umbla cu o masina neinmatriculata, Cernoschi continua sa sfideze legea, scrie presa din Suceava. Cernoschi risca acum sa ajunga din nou la inchisoare si asta dupa ce a fost prins conducand o masina care in loc de numar de inmatriculare avea o tablita cu numele si numarul lui de telefon.

Cornel Cernoschi a ajuns celebru dupa ce a revendicat mai multe terenuri din Moldova si le-a spus judecatorilor ca este “urmasul lui Stefan cel Mare”.

Mutat pentru cativa ani la Lugoj, moldoveanul a lucrat ca electrician pe la cateva fabrici prin oras, dar si ca liber profesionist. In 2016, Cornoschi a contestat in instanta alegerea lui Francisc Boldea, iar cateva saptamani mai tarziu a fost evacuat dintr-o sedinta a consilierilor locali dupa ce a sustinut ca a castigat alegerile din partea “persoanelor care nu voteaza”, numindu-l pe Ioan Ambrus infractor. Un an mai tarziu, Cernoschi si-a incendiat masina bagand spaima in mai multi lugojeni aflati la plaja in zona Strand.

Sursa: lugojinfo.ro

