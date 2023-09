UVT organizează a șasea ediție a UVT Liberty Marathon. Iată traseul care va fi închis traficului rutier

Universitatea de Vest din Timișoara organizează, duminică, 1 octombrie 2023, a șasea ediție a evenimentului sportiv de alergare de șosea “UVT Liberty Marathon”, care a primit avizul pozitiv de la Comisia de Avizare a Adunărilor Publice, Comisia de Circulație și Serviciul Rutier al Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.

În vederea evitării unor evenimente rutiere nedorite, UVT va coopera cu Serviciul Rutier al I.P.J Timiș, Poliția Locală și cu Jandarmeria pentru asigurarea punctelor-cheie de pe întregul traseu.

Locație Start / Sosire: Bd. Vasile Pârvan nr. 4 (sediul central UVT).

Traseul a fost gândit astfel încât să aibă un impact minim asupra traficului rutier, oferind variante ocolitoare pentru ca acesta să se poată desfășura pe cât posibil nestingherit și poate fi vizualizat în animație aici: https://www.plotaroute.com/route/1832331?units=km

Cursele cronometrate (de 10.5 km, semimaraton și maraton) se desfășoară pe o buclă de 10.5 km măsurată oficial și omologată de către Federația Internațională de Atletism World Athletics.

START UVT > Bd. V. Pârvan > la stânga pe str. Michelangelo (banda 1, contrasens) > la stânga pe str. Acad. A. Borza > prin Parcul Justiției > la dreapta pe str. 20 Decembrie 1989 > Piața I. Huniade > str. C. Telbisz (pe pista de biciclete) > la stânga pe str. E. Caruso > str. General Praporgescu > Piața Libertății > la stânga pe str. Alba Iulia > Piața Victoriei (partea estică) > la stânga pe Bd. C.D. Loga > la dreapta pe str. 20 Decembrie 1989 > la stânga pe Splaiul Spiru Haret > mal drept Bega > pe sub Podul Michelangelo > la dreapta pe Podul Decebal (trotuar) > Bd. 3 August 1919 (trotuar) > la dreapta Piața Romanilor (trotuar) > la dreapta str. I.L. Caragiale > la dreapta str. Episcop I. Lonovich > prin Parcul Regina Maria > la stânga Splaiul Nistrului > mal stâng Bega > pe sub Podul Michelangelo > pe sub Podul M. Viteazu > pe sub Podul Maria > Splaiul T. Vladimirescu (trotuar) > la dreapta Pod General I. Dragalina (trotuar) > la dreapta Splaiul N. Titulescu (trotuar) > după intersecția cu str. Jiul: Splaiul N. Titulescu > pe sub Podul Maria > la dreapta pe Bd. 16 Decembrie 1989 (trotuar) > prin Parcul Catedralei > la dreapta pe Bd. Regele Ferdinand I > Podul M. Viteazu > la stânga pe Bd. V. Pârvan > UVT FINISH.

Traseul va fi închis traficului rutier în intervalul orar 05:00 – 16:00.

Pentru a veni cât mai mult în întâmpinarea șoferilor, utilizatorii platformelor Waze și Google Maps vor fi ghidați în timp real în intervalul de mai sus pentru ocolirea închiderilor de trafic.

