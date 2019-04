UVT și ADR Vest au semnat contractul de finanțare pentru modernizarea Casei Universitarilor de pe str. Paris

Luni, 22 aprilie, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest, a avut loc semnarea celui de-al treilea contract de finanțare din seria celor derulate de Universitatea de Vest din Timișoara prin Programul Operațional Regional.

Aceste proiecte strategice de infrastructură, pentru care UVT s-a calificat în cadrul selecțiilor deschise în cadrul POR prin ADR Vest, totalizează finanțări în valoare de 7,94 milioane euro de la UE (respectiv 36.335.169,68 lei).

După ce primul dintre contracte a fost semnat în 19 februarie, având ca obiect extinderea Facultății de Arte și Design și a Facultății de Muzică și Teatru a UVT, iar cel de-al doilea a fost semnat în 7 martie 2019, pentru reabilitarea clădirii Facultății de Chimie, Biologie și Geografie, de pe str. Pestalozzi, joi 22 aprilie, s-a semnat proiectul „Reabilitarea și extinderea spațiilor de învățământ în vederea creșterii relevanței învățământului universitar socio-economic” – Casa Universitarilor, strada Paris, Timișoara – proiect în valoare totală de 11,122,917.08 lei, dintre care 10.888.796,71 lei valoarea finanțării nerambursabile și 234,120.37 lei contribuția totală a UVT.

“Obiectivul proiectului propus este asigurarea unei infrastructuri educaționale adecvată pentru integrarea studenților (masteranzi și doctoranzi) și a colectivelor educaționale din cadrul facultăților ce au domeniul de activitate corelat cu sectoare economice competitive, respectiv Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, Facultatea de Drept, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Facultatea de Știinte Politice, Filosofie și Știinte ale Comunicării“, a subliniat rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Pirtea.

Proiectul își propune să reabiliteze, modernizeze și doteze o clădire veche de peste 80 ani, respectiv să o transforme într-un spațiu modern, adecvat desfășurării unor activități educaționale.

Corpul principal este o construcție S+P+1E, realizată în anul 1935 și concepută într-o îngemănare eclectică de stiluri, respirând un aer baroc prin volumetria acoperișului și arhitectura lucarnelor și bovindoului, golurile și plinurile ordonându-se după principii neo-clasice.

În prezent imobilul are funcţiunea de bibliotecă, săli de curs şi birouri. Clădirea este cunoscută sub denumirea “Casa Universitarilor”, fiind restaurant la parter şi spaţii de socializare pentru cadrele universitare la etaj. În trecutul imediat apropiat, clădirea a fost folosită prin improvizații funcționale de mici amenajări, pentru diverse funcțiuni, cum ar fi sediu de bancă la parter, spaţii de învățământ, bibliotecă birouri pentru cadrele universitare la etaj, etc.

Clădirea este amplasată în zona centrală a Municipiului Timișoara, la intersecția străzilor Paris și Doctor Liviu Gabor. Clădirea se identifică în registrul monumentelor istorice înscrise în patrimoniul local, fiind situată în partea de vest față de centrul istoric al Timișoarei și în partea sudică față de zona Circumvalațiunii.

Dintre rezultatele preconizate ale proiectului:

1 infrastructură în suprafață construită de 613.00 mp și regim de înălțime: S + P + 1E reabilitată și extinsă.

Realizarea unui nivel de dotare al infrastructurii în conformitate cu cele mai noi standarde în domeniu în vederea asigurării unui cadru educațional pentru 1450 participanți la un proces educațional, la standarde de calitate europene;

Integrarea la nivelul infrastructurii educaționale a 1450 studenți (masteranzi și doctoranzi), cadre didactice și viitori studenți din cadrul a 5 facultăți ale Universității de Vest din Timisoara, care să beneficieze de condiții de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii pe piața muncii.

Grupul țintă care va beneficia de acest proiect este format din 1450 studenți (masteranzi și doctoranzi) din cadrul a 5 facultăți ale Universității de Vest din Timișoara (Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor; Facultatea de Drept; Facultatea de Sociologie și Psihologie; Facultatea de Litere, Istorie și Teologie; Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării).

Semnatarii contractului, domnul Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara – beneficiar al proiectului, și Sorin Maxim, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest – Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 în Regiunea Vest, au deschis în acest fel procedurile aferente derulării noului proiect.

Perioada de implementare a proiectului, care va asigura modernizarea și extinderea spațiilor Casei Universitarilor, strada Paris, Timișoara, este de 60 de luni.

