Vasilica – o mamă singură cu doi copii minori – a suferit un grav accident și are nevoie de sprijin

Vasilica este din Timişoara, are 36 de ani, doi copilaşi minori, unul în vârstă de 15 ani şi unul de 10 ani, nu are niciun venit, iar cu câteva săptămâni în urmă a avut un grav accident: i s-a vărsat o tigaie cu ulei fierbinte pe jumătate din trup.

Pentru ca nefericirea să fie și mai mare ea este una dintre victimele violenţei în familie din Timişoara, de aceea își crește copiii singură. Nu are niciun sprijin de la nimeni, nici de la familie, fiindcă nu mai are, nici de la soț. Nu a reușit să se angajeze niciunde.

De câteva săptămâni, Vasilica stă numai prin spitale, pentru a se vindeca, de aceea nefericita mamă are nevoie de sprijinul nostru, al tuturor, indiferent dacă este financiar sau sub altă formă.

„Am fost victima violenţei în familie şi am plecat de acasă în 2010, împreună cu cei doi copilaşi ai mei. Pe lumea asta nimeni nu te ajută. Am mai primit sprijin de la o biserică, dar acum nu mai am niciun ajutor. Vă rog să mă ajutaţi”, s-a plâns Vasilica.

Femeia nu are un serviciu, nici nu poate să aibă, fiindcă pe lângă faptul că trebuie să aibă grijă de copiii minori, acum nici nu mai poate lucra. Este imobilizată la pat. Nu are niciun venit, în afară de ajutorul de stat pentru creşterea celor doi fii.

Băiatul cel mic este bolnav de epilepsie şi trebuie să fie şi el tratat. În plus, ea trebuie să plătească chiria, cheltuielile şi consumul de curent electric şi de gaz. Nu-i ajung banii şi este disperată. Nu mai ştie ce să facă.

„Noi stăm pe strada Brâncoveanu, plătesc mult și vrem să ne mutăm, când ies din spital, dar nu ne ajută nimeni când e vorba de copii. Aș avea nevoie de dulap, masă, aragaz etc. Dari, băiatul cel mic de zece ani, are epilepsie și îi trebuie tratament. Rog oamenii sufletişti, oricine poate să ne dea o mână de ajutor, fiindcă nu mai ştiu cui să mă adresez. De aceea am venit la ZIUA de Vest, în speranţa că dacă oamenii vor citi în ziar despre situaţia mea vor încerca să ne ajute”, este mesajul lui Vasilica.

Oricine o poate oferi orice sprijin pentru nefericita mamă şi pentru cei doi copilaşi poate suna la telefonul: 0720.664.219.



