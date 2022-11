Viceprimarul Dan Vârtosu înființează adăpostul pentru animale în comuna Giroc

Iată că a venit momentul împlinirii punctului 7 de pe platforma-program promisă. E vorba de proiectul de suflet al viceprimarului Dan Vârtosu din Giroc, înființarea adăpostului pentru animale!

”Cu mare bucurie vă anunț că acesta este deja în faza de proiectare și va fi situat pe strada Pelinului (în spatele fabricii Ravitex)! Cu siguranță meseria mea de bază, cea de medic veterinar, a contribuit la dorința puternică de a stopa abandonul, maltratarea, pierderea și malpraxisul în rândul sufletelor calde de lângă noi. Familia mea este de mult un adăpost pentru numeroase animale abandonate și chinuite, dar ne-a rămas mică locuința și creem acum un “acasă” animăluțelor singure, pentru siguranța lor, dar și a noastră!”, spune Vârtosu.

Cadrul legal pentru această inițiativă vine în sprijin prin ordonanța de urgență 155 din 21 noiembrie 2001 care prevede obligativitatea administrației publice locale de a crea un adăpost pentru câinii comunitari, cu o capacitate de 320 căței cu boxe comune sau separate, fiind împărțiți în categorii de mărime, vârstă, sex, stare fiziologică.

Și pentru că sănătatea întotdeauna e pe primul loc, adăpostul va fi dotat cu un cabinet pentru intervenții chirurgicale, sterilizări, cu teren pentru dresaj, recreere și un dresor pentru reabilitarea câinilor, dar și evaluare comportamentală, deoarece avem multe cazuri de câini agresivi.

"Întotdeauna voi susține armonia din relația om-animal, astfel că proiectul cuprinde și un program în care cățeii și pisicile să poată fi adoptate de persoane cu dizabilități sub îndrumarea unui psihoterapeut, precum și copii cu diferite afecțiuni (sindrom down, autism etc), ori adopție la distanță. Acest vis devine realitate. O dorință visată, un proiect realizat!

