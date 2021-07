Viceprimarul Ruben Lațcău, plângere penală la DNA pentru amenințare și șantaj

Șantaj și amenințări la Primăria Timișoara. Ajunși în funcții cu sloganul ”fără penali în funcții publice”, cei de la USR încalcă legea penală în încercarea de a scăpa de angajații vechi ai primăriei și de a-și aduce oamenii în funții publice.

După Drăgilă de la Horticultura, un alt director, Chiș Culiță arată că a fost amenințat și șantajat de viceprimarul Ruben Lațcău pentru a demisiona din funcție. Funcție, de director al Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele Utilitare din cadrul Primăriei Timișoara, din care oricum a fost prin dispoziția primarului Dominic Fritz nr 900 din 16 iulie 2021, ”ca urmare a reorganizării a activității prin reducerea postului”.

Culiță Chiș ne-a declarat că a depus deja la DNA o plângere penală împotriva viceprimarul Ruben Lațcău pentru șantaj și amenințare. Și că înregistarea este reală. Dar va merge până la capăt pentru a-și apăra reputația .

Redăm mai jos o parte din discuția telefonică dintre Ruben Lațcău și Culiță Chiș:

Ruben Lațcău (RL) – Cum a fost în concediu?

Culiță Chiș (CC) – Nicicum. Am stat toată ziua pe telefoane.

RL – Cine v-a sunat?

CC – Toată lumea.

RL – Sunteți sigur? Mai exact?

CC – O grămadă.

RL – Pe proiectele Primăriei sau pe alte chestii?

CC – Haideți să trecem peste.

CC – Am avut o înțelegere cu dvs, dar văd că nu se respectă. Așa că nu o să fac niciun pas înapoi. Am făcut cum ați zis dvs, când mi-ați recomandat să mă duc în concediu. M-am dus și la primar, am vorbit, i-am dat cererea, am semnat-o. A doua zi am apărut prin toate ziarele – am si eu familie și copii – și am citit ca am fugit ca să nu dau ochii cu corpul de control. E declarația domnului primar. E bătaie de joc. Nu mai pleacă nici Colojoara. Le-am comunicat tuturor subalternilor mei că nu mai fac pasul înapoi.

RL – Chiar credeți că o să câștigați conflictul ăsta?

CC – Domne, eu nu vreau sa câștig niciun conflict.

RL – Ba da, dacă intrăm într-un conflict deschis, să știți că eu mă bucur. Eu mă bucur că-mi dă domnul Fritz liber ca să intru într-un conflict deschis cu dumneavoastră.

CC – Eu ca si funcționar public am depus un jurământ, așa că o să mă apăr.

RL – Haideți să o lăsăm moale.

RL – Cât teren aveți la Moșnița, acolo la Drumul Boilor, chiar în sensul giratoriu?

CC – Poftim?

RL – N-aveți teren? N-aveți? Pfff..Scoatem CF-urile?

CC – Sigur, chiar vă rog să le scoateți. Domnu vice…nu știu cine vi le servește. Va spun un lucru: chiar am vrut să vă ajut, dar nu sunt bătaia de joc a nimănui.

RL – Eu înțeleg foarte bine abilitățile tale. Mereu găsești căi să miști lucrurile mai repede decât alții. Ele sunt bune, dar nu pentru noi. Îți spun un lucru: conflictul cu noi o să-l pierzi. Nu ai cum să-l câștigi.

CC – Nu sunt câștigat la loz în plic. Nu mă poate șantaja nimeni.

RL- Pe mine nu mă interesează. Mai devreme sau mai târziu se termină (râde). Vă las șef de compartiment cu Gavra și cu Goia.

CC – Să primesc amenințări? Să mă sune noaptea? Să mă amenințe că… ce bă, te crezi director pe viată, te crezi stăpân? Vi se pare normal? Eu înțeleg foarte bine că vreți să vă puneți oamenii pe funcții, doar că nu poate să vină consilierul Graf să ne facă troacă de porci. Ăla trebuie să consilieze, nu să dea ordine și să țipe. Nu are ce să vină peste noi prin birouri. Haideți, că toată lumea știe pe cine vreți să aduceți. Pentru unul a venit tată-su la mine în birou ca să-i dau subiectele de la examen și l-am scos afară. Celălalt, Florescu, noroc că a picat examenul la limba engleză.

RL – Consilierii reprezintă primarul.

CC – Da, domne, dar nu poate să vină la mine să-mi spună: anulează licitația! Să facă în scris, că nici noi nu suntem idioți ca să mergem la pușcărie pentru nimeni.

Apariția în Vocea Timisului a înregistrării în care îl șantajează pe Culiță Chiș nu pare să îl afecteze pe Ruben Lațcău. Acesta chiar recunoaște într-o postare pe pagina sa de facebook că l-a amenințat pe director: ”I-am propus lui Chiș de la început, pentru a evita un război care să afecteze direcția tehnică, să facă un pas in spate. Acesta a acceptat iar vreme de 3 luni de zile am așteptat să se țină de cuvânt. Nu a făcut acest lucru, ci a început să submineze din interior instituția, să o ia pe cont propriu și-să facă înregistrări”.

”Chiș va pleca și în câțiva ani îl vor uita toți, au fost oameni mai puternici in PMT care au fost uitați. Dar mă gândesc la Robu pentru că știu că a vrut și el să îl schimbe pe Culiță la început de mandat in 2012, dar prin înțelegere Culiță i-a promis că termină Jiul în 3 luni – dacă nu pleacă. Jiul nu a fost gata, dar Culiță a rămas și a primit mai multă putere. Oare câte înregistrări nu are omul ăsta cu cei ce s-au perindat prin demnități în ultimii 20 de ani. Eu unul nu am nici o emoție cu aceste înregistrări. Doar că ar trebui să-mi exersez dicția”, mai spune Lațcău.

Iată dispoziția de eliberare din funcție, primită de Culiță Chiș vineri, 16 iulie: dispoziție. De menționat că mai mulți funcționari publici și o parte a personalului contractual au primit vineri, chiar înaintea încheierii programului, astfel de dispoziții. Luni, aceștia sunt așteptați la sindicat. Organizația a depus, oricum, o plângere prealabilă pentru revocarea organigramei.

Iată și lista posturilor vacante în primărie, cea din care cei care au primit dispoziții de eliberare din funcție sau de concediere trebuie să aleagă una singură pentru care să candideze: Listă funcții. De menționat că trebuie respectate cerințele menționate privind studiile și pregătirea. În caz că pe un post vor exista mai multe cereri de ocupare, se va organiza un examen de departajare. Două astfel de examene, programate inițial pe luni, 19 iulie, au fost amânate pe vineri, 23 iulie, din „motive obiective”.

