”Victima sau persoana vătămată în accident are drepturi garantate prin legea UE transpusă în România!”

Interviu pentru cotidianul ZIUA de Vest cu avocatul, Virgil Melnic din Timișoara, fondatorul Fundației Române pentru Asistarea Victimelor Accidentelor Timișoara, fost candidat la Consiliul Superior al Magistraturi (CSM)

1.Fundația Română pentru Asistarea Victimelor Accidentelor FRAVA Timișoara a împlinit 25 de ani de activitate. Domnule avocat Virgil Melnic, după un sfert de secol cu FRAVA și 48 de ani activitate ca avocat, credeți că justiția din România și Timișoara mai aude plânsul cetățeanului?

V.M: ”FRAVA 25” este volumul ce va prezenta luminile și tenebrele accidentului de circulație, avem aniversare colorată pe Google, cine vrea citește. Însă la fundație avem și documente ce probează fărădelegea din sector. Încă nu am semnat cu Editura din București ce va prelua informația și va asigura la un preț acceptabil calitatea foto color. Așteptăm o editură potrivită să publice așa ceva

Volumul poate să publice cererile FRAVA ca intervenient la CAAI – CA București – JMangalia

Dacă se aude plânsul cetățeanului? Interviul trebuie structurat pe activitatea fundației FRAVA – Accidentul de circulație și punctăm: Vedem cum se agită Media la furtuna într-un pahar cu apă! Procesul are loc în sala de judecată nu la Tv. Avocații trebuie să fie capabili a susține clientul. E limpede că nu este cazul la dosarul unde figurau ca parte vătămată cei decedați și avocații nu au cerut să fie corectat Citativul adică Portalul. Judecătorul face apelul în cauză conform citativului. Lamentarea continuă la Tv pe tema schimbării încadrării deși Curtea de Apel Alba Iulia instanță redutabilă în sistem, tocmai a inversat. Apelant a fost FRAVA – Fundația apără interesul public!

Dimpotrivă Justiția la El Fugitivo cel pripășit pe malul Tamisei a fost o cursă cu obstacole unde avocați bine selectați și bine plătiți au obținut Rejudecarea. Ar trebui să copiem rețeta de succes.

Caracteristica justiției din ultimele decenii este lipsa unor personalități. Înainte vreme doctrinari juridici care erau printre intelectualii de seamă azi oameni politici. Academia Română Instituție prestigioasă citează pe Mugur Isărescu (Titan la Finanțe) pentru Secțiunea Juridice. Bate vântul Oare nu vedem cum interesele politice au minat câmpul de acțiune juridic? Panem et Circenses!

Nota Bene. Printr-un comunicat de Presă FRAVA s-a distanțat de hăulita publică împotriva jude deoarece nu suntem în anii ’50 când mânia proletară trebuie să determine verdictul. Judecătorul trebuie să aplice legea. Este singura obligație, totodată practica judicioasă trebuie să fie copiată.

FRAVA își rezervă dreptul de a completa aceste rânduri în volumul FRAVA 25. Unde e Editura?

2.De zeci de ani, magistrații se plâng că justiția este foarte aglomerată. De ce spun acest lucru?

V.M: Aglomerare? Chiar așa să fie? Există foarte multe dosare civile – însă totul a fost creat artificial.

Magistratul este un Demnitar numit prin Decret de Stat iar Stagiarul din orice profesie ar trebui pregătit pentru viitor să priceapă cum se face. La noi stagiarul magistrat este transformat într-un conțopist și aglomerat cu lucrări la care nu este competent. Judecătorul are maldăre de încheieri încuviințare executare silită. Procurorul cu accidentele de circulație, care-s sute de mii pe an iar dacă mai are ceva timp liber i s-au repartizat și carnetele de conducere suspendate, evidența lor! Astfel avem stagiarii conțopiști care fac munca unor profesioniști ca Executorul Judecătoresc și Poliția Rutieră. Din 4.000.000 dosare – statistica CSM – 2.600.000 încuviințare executare silită!

FRAVA este de părere că lumea juridică trebuie să ia în serios Competența. Executarea silită la BEJ iar la Poliția Rutieră trebuie să-i fie recunoscută competența la accidente, care sunt 10% la judecata penală restul de 90% fiind pe latura civilă. Magistratul va trebui să redevină Demnitar.

Cetățeanul va avea de câștigat dacă Magistratul este Demnitar. Cauza se va striga la data și ora stabilită în prealabil. Victima merge să capete dovada accidentului și polițaiul nu-i mai zice că trebuie o aprobare de la procuror. În Vest te duci la Poliție și primești copie dosar. Personal am avut caz în Delaware SUA. Acolo District Attorney m-a trimis la Trooper aveam imediat copie.

Dosarul la accidente nu trebuie să părăsească sediul MAI dacă este latura penală e Rechizitoriu atunci pleacă câteva pagini în copie xerox la Parchet. Partea vătămată va trebui să poată accesa întotdeauna dosarul știind ce abatere consemna organul competent. Altfel avem Poliție Rutieră?

3.Cum credeți că funcționa justiția înainte și după ce am întrat în UE. Care e poziția cetățeanului?

Interviul de astăzi este despre Accident și Cetățean despre accidentul de circulație. Accidentul fiind un domeniu puțin cunoscut, la Școala de Drept nu era materie predată treaba fiind astfel: Statul știe și poate, Statul (Pcr) dictează. Penalul îl rezolvă el dom procuror iar despăgubirea o plătește ADAS. Atunci 100 decese = 100 dosare penale. După 1989 capitalul străin moștenea.

FRAVA în anul 2000 când obțineam 70.000DM la un dosar penal îngropat, inexistența tehnicii juridice adecvate ce poate determina după clasarea unui dosar penal neplata unei despăgubiri Aici ar trebui ca dascălii la școala de Drept să ciulească urechea: Există ”Prezumția de Culpă! Șoferul autor de accident este prezumat având culpa cea mai mică dar suficientă să determine despăgubirea plătită de asigurarea RCA. Asta e învățătura celor 70.000DM primiți de victimă!

Legislația România s-a corectat înainte și după intrarea în UE (Legea 136/1995 / Lg132/2017)

Doctrina juridică incapabilă a constitui practica mai aleargă în jurul cozii:”Nu e lanțul cauzal” Aveam 3(Trei) școli de Drept la București, Cluj, Iași Astăzi circa 60 școli de Drept, e gălăgie.

Cetățeanul? Vorbeam de inexistența tehnicii juridice dacă ancheta penală e clasată. Avem noi articole din legea civilă care pot determina plata despăgubirii legale. Există articole neaplicate pentru că juriștii nu sunt capabili să aplice legea civilă. Așadar când se intervine și se clasează ancheta fiindcă presiunea este puternică, civilul ar trebui să determine despăgubirea. Volumul FRAVA 25 va publica amănunte – dosarul Record care s-a judecat de 4 (de patru ori) la ÎCCJ

Instanța Supremă statuând constant: ”Să se acorde despăgubire pensie și daune morale pentru copilul minor al celui decedat ” – în sfârșit – la CAT s-au acordat despăgubiri legale. Însă ce minune, peste noapte a dispărut articolul de lege! (Decizie ÎCCJ RIL) Exact cum e Bancul cu șarpele care zboară: O zi zboară alta nu zboară. Astăzi nu zboară! Iaca Cetățeanule – Justiție!

Poveste dosar. Există confuzie între victima infracțiunii și Persoană Vătămată la un accident!

Victima a decedat când un camion MB cu bușteni furăciune pentru Austria s-a năpustit peste mașina lui la miez de noapte, atunci era slobod traseul la furtul bușteanului. Autorul accident care mai omorăse din culpă cu o lună înainte și nici n-avea asigurare RCA sau autorizație de transport bușteni, trebuia protejat. Vătaful din teritoriu pentru vodă Traian și care ulterior s-a ales EP ca răsplată, a pus umărul presând autoritatea. Toți experții au indicat vinovăția autor. Polițaiul cu ancheta penală vroia să demisioneze când s-a clasat ancheta penală, dar omul își pierdea și pensia de serviciu. A renunțat. FRAVA lua dosarul compromis, încercând totuși o despăgubire civilă și dosarul ajungea la ÎCCJ unde profesioniști au observat măgăria penală hotărau ca măcar să primească pensie și daune morale un copil minor. Mai zicem Cetățeanul?

4.Care este poziția FRAVA cu privire la schimbarea în dosarele uciderii din culpă în crimă?

V.M: Privind la Tv observăm cum se agită juriștii amatori cerând schimbarea încadrării, cer să fie încadrare crimă nicidecum ucidere din culpă. A apărut chiar un trend la multe dosare din țară cererea a existat și chiar uneori s-a admis. Nelegal. Un domn Senator le explica la un post Tv motivele pentru care nu se poate. FRAVA are aceiași părere și FRAVA a fost Apelant dosar judecat la CA Alba Iulia și prin hotărârea 202/2024 schimbă din Crimă în Ucidere din culpă.

FRAVA a depus cerere intervenție în toate dosarele pe tema asta susținând ucidere din culpă.

5.Care este poziția FRAVA referitor la drepturile victimei intr-un accident de circulație?

VM: Poziția FRAVA este poziția Vestului, practica instanțelor din Europa de Vest și în America. Insistăm pentru instituirea practicii benefice victimelor drepturile acestora fiind recunoscute, prezumția culpei la șoferul autor accident fiind articol de lege la noi neaplicat. Așa e în Vest.

Anul 2022 a fost succesul FRAVA care a adus Schengen în România, Conferința PEOPIL la București Athenee Palace, Octombrie 21-22. Virgil Melnic – CHAIR of Morning Session și prezente țările Schengen. I-am pisat pe toți în sensul că n-avem practica Prezumție de culpă, doctrina juridică fiind corigentă. Peste 60 școli de Drept și INM – fiecare numai pe limba lui.

Victima sau persoana vătămată în accident are drepturi garantate prin legea UE transpusă în România. Este preferabil să intervină Media, dar și aici trebuie măsură. Recordul l-a stabilit Ziarista X din capitală acum 15 ani. Cum a făcut ea? Ziarista a umplut sala la CA București, ziariștii colegi pe scaune. Apelul admis și familia primea 900.000 €uro! FRAVA știa dosarul deoarece ziarista solicitase sprijinul Fundației la dosar. Știți că a sponsorizat cumva? Nimic!

Accidentul dirijat de autoritate și persoane avantajate. Mingea o joacă ei, nu permit amestec.

FRAVA a depus Propunerea de Parteneriat CISR – FRAVA la 20 Februarie 2024 obiectivul FRAVA fiind reducerea la decese în accident cu 50% în 5 ani, pentru FRAVA este ușor asta.

Desigur CISR are întotdeauna un plan de Siguranță Rutieră. Însă lipsește o roată de la căruță JUSTIȚIA. Căruța fără de roată exact că proptește oiștea-n-gard. Cele 4 roți ar fi : MAI, MT MDLPA și MJ Câțiva ani în urmă Justiția a fost eliminată și s-a introdus umplutură. Mesajul FRAVA este clar Justiția poate rezolva accidentele. Accident cu deces trebuie să aibă urmări despăgubiri plătite, și la autor/responsabilul civilmente. CISR cu Succes împreună cu Frava!

Sunt de atunci aproape 2 luni. Nu a răspuns nimeni, doar Reprezentanța UE la București ….

6.Ce înseamnă a fi intervenient FRAVA în marile dosare din România?

V.M: Virgil Melnic Legal Opinion este Brand Europa. Am motivat cazuri în Anglia. Dar România? Nimeni nu este profet în țara lui. Raportat la CV VM un nume de recunoaștere internațională, prestația din țara natală destul de slabă. Punctăm slăbiciunea. Lipsa de combativitate și greșita percepție la fenomen. Exemplu: victima unui accident tocmai reclamase la DNA. Revoltat, am preluat cazul deoarece credeam că legea se aplică, însă l-am pierdut cu brio. Trebuia să pricep. Ulterior am primit o amendă contravențională și instanța civilă mi-a respins contestația. Abia atunci am realizat că în justiție lucrurile merg uneori mai rău decât în alte domenii. Greu s-a rejudecat cumva obținând eu hotărâre definitivă favorabilă. Instanța aplică numai procedura.

Atunci îmi aminteam victima ce reclamase la DNA și i-am cerut scuze public. Pe Facebook!

Intervenient este lucru mare. Judecătorul e stăpân absolut și admite sau respinge. Aici aveam revelația următoare: Magistrații nu trebuie criticați deoarece au pășit în profesie neinstruiți cu privire la domeniul Accident de circulație. Dimpotrivă, FRAVA are datoria publică să asiste instanța la aplicarea legii. Datorie de interes public FRAVA fiind autorizată de MMPS 1999.

Concret. Am adresat o simplă cerere la Curtea de Apel Alba Iulia protestând împotriva acelei hotărâri abuzive unde Tribunalul Sibiu condamnase la 20 ani închisoare pentru crimă, în fapt inculpatul XY săvârșise accidentul Ucidere din culpă. CAAI m-a numit FRAVA APELANT!

Astăzi FRAVA este Intervenient în dosarele de rezonanță din România. Dosarul Raisa CAB, Dosarul 2 Mai Mangalia, în alte dosare tot cu încadrare Crimă, etc etc FRAVA interes public.

FRAVA apără cetățeanul, partea vătămată la un accident. Apreciem constanța instanței penale unde se acordă în cele mai multe cazuri despăgubiri părții vătămate. Dezavuăm instanța civilă când nu își exercită puterea acordată de legea civilă. Partea vătămată este în prea multe cazuri vitregită tocmai pentru că judecă o instanță civilă în loc să judece o instanță penală care aplică articolul din legea civilă. Asta în timp ce civilul, te plimbă procedural și te aruncă peste bord.

FRAVA este o fundație de interes public. Neclasificarea ca atare și lipsa unei sponsorizări are efectul unei activități moderate Cetățeanul pierde. Poate că în viitor auzim CISR Parteneriat!?

