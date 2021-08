Video – Circ pe stradă după ce polițiștii au oprit o șoferiță ”puțin băută”

Strada Fagetului din Lugoj a fost sambata seara scena unui spectacol de prost gust.

Mai multi lugojeni au fost martori fara voie la cearta dintre o soferita si un echipaj al politistilor rutieri.

Femeia a fost trasa pe dreapta de un echipaj aflat in misiune pentru ca nu ar fi acordat prioritate la o trecere de pietoni din apropiere. Imediat ce au oprit masina in trafic, politistii au verificat documentele, apoi i-au solicitat soferitei sa sufle in fiola.

Dupa ce aparatul alcooltest a indicat faptul ca femeia a consumat alcool, a inceput un scandal monstru, soferita sustinand continuu ca este persoana publica si ca trebuie lasata in pace. Femeia chiar a incercat sa plece cu masina. Politistii nu au fost intimidati de tirul de acuze si au stabilit ca femeia va fi pieton pentru cateva luni. Soferita a invocat si legea din Germania.

Sursa: lugojinfo.ro

