Viitorul tău în antreprenoriat – soluție pentru o carieră de succes, prin Universitatea de Vest Timișoara

Preocupările Universității de Vest din Timișoara pentru îmbunătățirea percepției asupra antreprenoriatului sunt întărite de selectarea spre finanțare a proiectului “Viitorul tău în antreprenoriat – soluție pentru o carieră de succes”, în cadrul apelul de proiecte POCU Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar.

Este vorba de cei care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI – Innotech Student.

UVT acționează și în sensul dezvoltării și consolidării culturii antreprenoriale la nivel regional, diminuarea disparităților intraregionale și reducerea ratei șomajului în rândul absolvenților de studii superioare, prin crearea de noi startup-uri și locuri de muncă.

Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea: „UVT s-a remarcat prin abordarea sa avansată în formarea culturii antreprenoriale, o direcție de dezvoltare pe care am adresat-o comunității studențești. Am fost remarcați pentru această nișare a intereselor noastre în UE, în studiul elaborat sub egida OECD și a Comisiei Europene, realizat de HEInnovate sub titlul “Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Romania”. Și prin acest nou proiect, UVT își respectă preocuparea față de dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul studenților, oferind o nouă pespectivă pentru studenții implicați și merituoși.”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat în data de 17 noiembrie 2021, listele finale ale cererilor de finanțare aprobate aferente etapei de evaluare tehnică și financiară, Universitatea de Vest din Timișoara fiind unul dintre administratorii de grant ce va derula acceleratoare de afaceri pentru studenți și va acorda finanțări de până la 100.000 de euro, 100% nerambursabili pentru start-upurile înființate de aceștia.

UVT urmărește permanent impulsionarea procesului de inovare tehnologică și socială la nivel regional și promovăm atât practici și tehnici de învățare inovatoare, cât și desfășurarea activităților de formare antreprenorială și consiliere într-o manieră bazată pe un grad ridicat de digitalizare.

Asumarea unui rol activ de interfață funcțională între mediul de afaceri și tinerii antreprenori, furnizarea de servicii de sprijin și consiliere pentru tinerii dornici să inițieze o afacere sau să își dezvolte afacerea într-un mediu durabil, constituirea unei rețele antreprenoriale în scopul stimulării aptitudinilor antreprenoriale și a transferului de bune practici antreprenoriale și realizarea de conexiuni cu mediul real de business, abordarea responsabilă cu privire la factorii stimulatori determinanți și la riscurile și oportunitățile care influențează strategia afacerilor pentru a găsi soluții de durată în vederea obținerii unei valori sustenabile, reprezintă câteva direcții din strategia universității privind creșterea gradului de ocupare și a culturii antreprenoriale a absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar în județele regiunii Vest.

Proiectul va viza încorporarea în cadrul unui program integrat de informare, formare și mentorat, promovarea, dezvoltarea și consolidarea culturii antreprenoriale și a competențelor manageriale ale viitorilor intreprinzători, oferind pe lângă capital și sursă de know-how necesară demarării unei afaceri, pentru minim 341 de persoane (studenți, masteranzi sau doctoranzi). Minim 23 dintre aceștia vor înființa întreprinderi în sectoarele competitive, identificate în cadrul SNC 2014-2020 și corelate cu SNCD 2014-2020 și vor crea un minim de 65 de noi locuri de muncă, care să impulsioneze oferta ocupațională în regiune. https://mfe.gov.ro/listele-finale-ale-cererilor-de-finantare-aprobate-aferente-etapei-de-evaluare-tehnica-si-financiara-dupa-finalizarea-procesului-de-solutionare-a-contestatiilor-pentru-apelul-de-proiecte-pocu-829-6/

