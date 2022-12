Vino la „Winter in MY TOWN” să te bucuri de spiritul Crăciunului! Atmosferă de poveste şi muzică live

Vino la „Winter in MY TOWN” să te bucuri de spiritul Crăciunului!...

Cel mai vesel târg de iarnă, „Winter in my TOWN”, te aşteaptă şi în acest final de săptămână în ansamblul mixt Iulius Town cu muzică live, preparate delicioase, distracţie şi o atmosferă de poveste.

Luna cadourilor a debutat cu voie bună şi motive de distracţie şi aşa va continua la Iulius Town. Dacă vrei să intri în atmosfera de poveste a sărbătorilor de iarnă, vino în acest final de săptămână la târgul „Winter in my TOWN”, din parcarea clădirii de birouri United Business Center 0. Roata Panoramică, food trucks cu preparate delicioase, căsuţe cu bunătăţi de sezon, autodrom şi carusel rotativ cu lanţuri sunt doar o parte dintre atracţiile de aici. În plus, în pauzele de la distracţie, poţi să dai fuga până la scenă, să te bucuri de muzică live.

Sâmbătă, ritmurile pline de energie vor răsuna din boxe de la ora 18:00, pe muzica mixată de DJ BELU. Muzică tradiţională şi cântece de iarnă reintrepretate vor cânta şi Roxana Chiriţă, Sebastian Subţire, Mona Lisa, Radu Şufan şi Camelia Florea.

Duminică, de la ora 11:00, este timpul pentru teatru de păpuşi. Prichindeii sunt aşteptaţi la demisol, în zona Splend’or, la piesa „Miuriel, micuţa vrăjitoare”. Spre seară, copiii care doresc să îi spună lui Moş Nicolae ce visează să primească în ghetuţe au ocazia să îl întâlnească în Atrium, în intervalul orar 16:00 – 19:00. Idei variate de cadouri pentru prima dintre cele mai aşteptate sărbători, Sf. Nicolae, pot fi găsite şi la târgul tematic organizat în zona Iulius Expo până pe 6 decembrie.

Duminică, de la ora 16:00, pe scena de la târg vor urca cei mai talentaţi prichindei de la Studioul de Balet Alexandra Coca. Alte momente muzicale şi colinde au pregătit şi Ramona Oroşanu şi elevii de la Incubatorul de Arte. Sărbătorile de iarnă înseamnă cântece şi dansuri tradiţionale, care vor fi aduse pe scena „Winter in my TOWN” de Ansamblul Akademika Banat „Tinerii de Foc”, Akademika Banat Chorus Universitatea Ştiinţele Vieţii „Regele Mihai I” din Timişoara, Mircea Cârţişorean, Theea Ploscariu şi de Grupul de Colindători din Făget. De la ora 19:00, Ingrid va încheia seara cu cele mai frumoase cover-uri şi cântece de iarnă interpretate în stil de jazz.

Campania „‘Tis the season to be ECO” continuă până pe 11 decembrie, iar din acest final de săptămână înfrumuseţăm hârtia pe care tu o donezi pentru a fi reciclată. Te aşteptăm cu orice tip de hârtie uzată la centrul de colectare amplasat în parcarea portocalie, sub hipermarketul Auchan, iar pentru gestul tău te vom premia. În următoarele trei weekend-uri, cei mici sunt invitaţi să dea o nouă viaţă hârtiei, la atelierele de creaţie din zona Intersport. Sâmbătă şi duminică, de la ora 15:00 la 18:00, copiii vor realiza decorațiuni speciale pentru bradul de Crăciun.

„Winter in my TOWN” este deschis zilnic până pe 8 ianuarie 2023, de luni până vineri, între orele 16.00 – 22.00 și sâmbătă – duminică, între orele 12.00 – 22.00.

