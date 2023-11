Vioara Stradivarius Elder Voicu 1702 va fi cântată pentru următorii cinci ani de violonistul Alexandru Tomescu

Vineri, 17 noiembrie 2023, în urma concursului organizat de Filarmonica „George Enescu” București și Ministerul Culturii, violonistul Alexandru Tomescu a câștigat dreptul de a cânta pe vioara Stradivarius Elder Voicu 1702, Obiect de Patrimoniu Național – Categoria Tezaur, până în anul 2028.

„Sunt onorat și mulțumesc juriului acestui concurs pentru toată încrederea pe care am primit-o și șansa să cânt încă un mandat pe cel mai frumos și valoros instrument pe care România îl are – vioara Stradivarius Elder – Voicu 1702, care timp de 20 ani a fost în mâinile marelui virtuos artist român, Maestrul Ion Voicu. Totodată, este imensă bucuria că pot să duc mai departe și să împărtășesc publicului din lumea întreagă povestea viorii Stradivarius Elder Voicu, până în anul 2028, să-i bucur pe toți iubitorii muzicii de sunetul magic al acestui instrument. Turneele Stradivarius vor continua atât în țară, cât și străinătate, cu noi concerte în premieră, care vor duce muzica clasică mai departe, acolo unde este locul ei, în inimile celor care vibrează la frumos. Am în plan sumedenie de proiecte unice, provocatoare, pe care abia aștept să le împărtășesc cu voi, publicul acesta minunat. Vă aștept la concerte!”, declară violonistul Alexandru Tomescu.

Din juriul concursului au făcut parte personalități marcante ale muzicii clasice românești, Maestrul violonist Varujan Cozighian, muzicianul și Ministrul Secretar de Stat în Ministerul Culturii, Mădălin Voicu, Dirijorul Corului Filarmonicii „George Enescu” București, Iosif Ion Prunner, violonista prof.univ.dr. și rector al Universității Naționale de Muzică București, Diana Moș, dirijor al Orchestrei Operei Naționale București, director Artistic al Operei Naționale București și conf.univ.dr al Universității Naționale de Muzică București, Tiberiu Soare.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Maestrul Alexandru Tomescu, care susține un program special de mentorat cu studenții studiilor de masterat în vioară de la Facultatea de Muzică și Teatru din UVT, se află într-un turneu internațional, alături de pianista Sînziana Mircea, susținând concerte din seria „Remember Enescu”, la Milano, Londra, Madrid, Viena, Budapesta, Ljubljana, care vor fi urmate de concerte în China, Turcia și Statele Unite ale Americii. Suntem onorați, ca promotori ai programului „La UVT, Cultura este capitală!” să susținem această extensie internațională a programului „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”, alături de Fundația Culturală „Remember Enescu”. Maestrul Tomescu va fi în continuare un strălucit ambasador muzical al facultății noastre și al Timișoarei în lume, oferind publicului momente de autentică încântare prin bogăția muzicii interpretate cu vioara Stradivarius Elder Voicu 1702.”

