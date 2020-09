Viorel Coifan, primul președinte liberal al CJ Timiș, îl susține pe Alin Nica: ”Nu votăm postere, votăm oameni!”

Viorel Coifan, primul președinte liberal al Consiliului Județean Timiș, în consideră pe Alin Nica ”un candidat matur cu o experiență administrativă remarcabilă și cu o viziune europeană demonstrată”, singurul care poate ”să declanșeze energiile creatoare potențiale ale timișenilor și să aducă județul Timiș la nivel european”. În mesajul de susținere a candidatului PNL, Coifan spun că, fără a fi ipocrit și nerenegându-și apartenența la PNL, ”cel mai consistent” candidat la funcția de președinte al CJT este Alin Nica.

”Săptămâna viitoare, vineri, se încheie campania electorală, iar duminica în 27 septembrie au loc alegerile locale. Vom vota direct primarul Timișoarei și președintele Consiliului Județean, iar pe liste vom vota consilierii locali, respectiv cei județeni.

Am fost primul președinte al CJT și am exercitat această funcție în perioada 1992-2000. O perioadă dificilă datorită sărăciei cadrului legislativ, dar mai ales tributară puternicelor reflexe centraliste ale autorităților de la București. Am repurtat succese – deschiderea punctului de trecere al frontierei la Cenad, crearea primei Agenții de Dezvoltare a județului Timiș, “părinte fondator” al euroregiunii Dunăre-Criș-Tisa, crearea primului sistem de transport școlar în mediul rural, etc. dar am avut și eșecuri – localități rurale fără o infrastructură tehnico-edilitară corespunzătoare, proiecte majore în curs de finanțare, etc.

Am redescoperit însă câteva adevăruri esențiale:

– nu poți conduce un consiliu județean fără a avea o expertiză solidă în domeniul administrației publice;

– indiferent cât de pregătit ești în domeniu, nu le poți face singur pe toate. Ai nevoie de o echipă care să-ți înțeleagă proiectele și împreună să le duci la bun sfârșit.

Prin urmare, dacă președintele CJT nu are cel puțin calitățile enumerate mai sus și se consideră în mod cu totul eronat ca fiind șeful județului (?!?), întreaga colectivitate județeană va suferi.

El conduce aparatul de specialitate din subordine directă, colaborează cu consilierii județeni și cu primarii, dar îi reprezintă pe cetățenii județului și lucrează în beneficiul lor.

În această perioadă – precampanie și campanie electorală – am citit mai multe platforme-program ale majorității candidaților la președinția CJT. Pe unii îi cunosc bine, am colaborat cu ei, pe alții nu-I cunosc deloc. Am ignorat însă aspectul posterelor de prezentare. Nu suntem într-o expoziție de artă.

Votăm cu mintea trează, analizând cu obiectivitate calitățile dar și defectele fiecărui dintre candidați. Nu votăm postere, votăm oameni!

Este momentul ca, învățând din greșelile trecutului, să construim viitorul. Cu inima și cugetul curat, gândindu-ne la cei care așteaptă de la noi fapte și nu vorbe.

Fără a fi ipocrit și nerenegându-mi apartenența la PNL, cel mai consistent mi s-a părut cel al lui Alin NICA.

Nivelul European al județului Timiș va fi atins atunci când toate comunele aparținătoare vor avea drumuri asfaltate, rețele de apă și gaz, canalizare și acoperire Internet. Pe scurt, vor avea rețelele tehnico-edilitare la standard comparabile cu cele ale UE.

Trebuie evitat efectul de insularizare a Timișoarei față de realitățile din celelalte localități.

O Timișoară, Capitală Europeană a Culturii, pentru a-și pune în valoare întreaga sa frumusețe, are nevoie ca întregul județ să se dezvolte armonios.

La ora actuală, Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Timiș 2015-2020/2023 – document programatic al Consiliului Județean Timiș – este insuficient documentată conținând multe disparități. Lipsesc viziunea și sinergia, care să facă din acest document unul realmente util pentru dezvoltarea armonioasă a județului.

La nivelul Consiliului Județean Timiș, este nevoie de o conducere vizionară, experimentată și fermă în același timp. Un președinte ales direct de către cetățeni, care să-i reprezinte și care să se dedice transformării județului într-unul la nivel european.

Personal consider că Alin NICA posedă majoritatea calităților care îl recomandă pentru alegerea lui în funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș.

De profesie inginer în calculatoare electronice, primar al comunei Dudeștii Noi având la activ patru mandate, cu o experiență administrativă acumulată în 16 ani și încununată de succes. A transformat această comună într-un model de bune practice preluat și de alte comune din țară.

A reușit să depună peste 50 de proiecte cu finanțare europeană care au devenit eligibile și astfel a obținut finanțări în valoare de 28 milioane Euro.

Ca și o recunoaștere a succeselor sale în administrația comunală, a fost ales vicepreședinte al Asociației Comunelor din Romania.

La nivel european, este membru al Comitetului European al Regiunilor din anul 2007, activând în două comisii ale acestuia.

La cei 39 de ani, Alin NICA este un candidat matur cu o experiență administrativă remarcabilă și cu o viziune europeană demonstrată.

Acum este momentul să alegem un președinte de Consiliu Județean care să declanșeze energiile creatoare potențiale ale timișenilor și să aducă județul Timiș la nivel european”, susține Viorel Coifan.

