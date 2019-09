Voluntarii care fac minuni. Frumusețile Banatului, păstrate și puse în valoare de Asociația Acasă în Banat – Foto

dav

Voluntarii Acasă în Banat se adună și pentru a pune în valoare patrimoniul natural al acestei regiuni. Așadar, sâmbătă, 31 august 2019, la apelul profesorului Iosif Martinescu din Pietroasa, om al locului și pasionat de natură, peste 20 de voluntari s-au mobilizat pentru a da o mână de ajutor la curățenia și amenajarea unor trasee turistice pe cursul superior al râului Bega – Poieni.

Înarmați cu mănuși și saci, voluntarii au reușit să adune în câteva ore o camionetă plină de deșeuri, doar de pe cursul râului. Printre ”comorile” descoperite au fost buchete de flori de plastic, un cauciuc de tractor, foarte multe pet-uri, pungi de plasic și doze de bere. Dar pentru a pune cu adevărat în valoare zona, a fost și amenajată și reparată poteca ce duce la cascada Șopot, astfel încât turiștii să ajungă în câteva minute acolo. Mai mult, voluntarii au montat panouri de avertizare și informare.

„Asociația Acasă în Banat ia pentru prima dată parte la o acțiune de ecologizare și de amenajare a spațiului natural și considerăm că a fost un succes. Ne dorim să punem în valoare și mai bine patrimoniul natrual al Banatului, iar turismul să fie unul curat și responsabil”, a declarat președintele Asociației Acasă în Banat, Radu Trifan.

Cascada Șopot se află în Munții Poiana Ruscă, singurii munți din județul Timiș. Accesul se face prin Comuna Pietroasa, satul Poieni, unde există și o biserică din lemn, apoi se poate urca până la tabăra Poieni Strîmbu, de unde accesul la cascadă este ușor. Toată zona Pietroasa are bogății naturale și tradiții locale care încă se mai păstrează.

sdr







dav



dav



Asociatia Acasa in Banat isi propune sa pastreze patrimoniul cultural al regiunii Banat, sa redea culoare satului banatean, sa redescopere adevaratele valori: oamenibuni si gospodari, case frumoase si povestile lor. Avem grija de ele sa le dam mai departe, sa nu piara in timp si in uitare. Donatii pentru proiectele asociatiei se pot face catre:

Asociatia Acasa in Banat, CIF 39329018

Adresa: sat. Valeapai, nr.134, comuna Ramna, judetul Caras-Severin

Cont donatii in LEI: RO26BTRLRONCRT0P53069801

Cont donatii in EURO: RO11BTRLEURCRT0P53069801

PayPal: acasainbanat@gmail.com

Comentarii

comentarii